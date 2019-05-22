"Харьков люблю больше, чем Москву" - Борис Стругацкий

Николай Макаровский родился и живет в Харькове. Кандидат физико-математических наук, доцент. Автор более 70 научных работ. Фото: Виктор Фоменко

Станислав Лем, Роберт Шекли, Борис Стругацкий. Со знаменитыми писателями -фантастами посчастливилось общаться физику Николаю Макаровскому. Более 10 лет он возглавлял оргкомитет фестиваля фантастики "Звездный мост".

В интервью Gazeta.ua рассказал, как встречался с Борисом Стругацким.

"На заседании Санкт-Петербургского клуба фантастики сначала чувствовал себя незваным гостем. Попросили зарегистрироваться в письменном виде, запрещали снимать видео. Все были такие серьезные, будто ждали президента. Ситуация разрядилась, когда вошел председатель клуба Борис Стругацкий и заявил, что Харьков любит больше Москву", - рассказал ученый.

"Когда стал вручать ему награду фестиваля, писатель намекнул, чтобы я не вспоминал о стоимости приза. Оказалось, что среди присутствующих есть представитель контролирующих органов. Я сориентировался и стал прикалюватися: эльфы, кровь дракона, Институт Чудаков", - вспомнил мужчина.

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Николай Макаровский родился и живет в Харькове. Кандидат физико-математических наук, доцент. Автор более 70 научных работ. 23 года руководил городским клубом любителей фантастики и 12 - оргкомитетом фестиваля "Звездный мост". В 2008-м фестиваль был признан лучшим конвентом Европы. Полное интервью с Николаем Макаровским читайте в следующем номере журнала "Країна"