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четверг, 02 августа 2018 21:45

Халаты, мечи и плетки: реквизит из культовых фильмов продадут на аукционе
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Экспонаты из известных фильмов продадут на аукционе.
Фото: cornel1801.com
Экспонаты из известных фильмов продадут на аукционе.
Экспонаты из известных фильмов продадут на аукционе.
Экспонаты из известных фильмов продадут на аукционе.
Экспонаты из известных фильмов продадут на аукционе.

В Лондоне проведут масштабный аукцион, где будут продавать вещи, которые использовали во время съемок культовых кинолент.

В частности, среди лотов будет прощальная записка Розы из фильма "Титаник", ховерборд Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее-2", костюм Джонни Деппа из фильма "Эдвард руки-ножницы", халат Брэда Питта в роли Тайлера Дердена с "Бойцовского клуба", пишет The Telegraph.

Из серии фильмов о приключениях Индианы Джонса планируют продать плетку и шляпу-федору.

Самым дорогим лотом аукциона является куртка, которую носил исполнитель роли Хана Соло Харрисон Форд в фильме "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" 1980 года. Ожидается, что ее приобретут не менее чем за 1 млн. фунтов стерлингов - примерно 35, 5 млн грн.

С молотка планируют отдать и шлем штурмовика из первых "Звездных войн", который оценивают в 60 тыс. фунтов стерлингов, а также аналогичный шлем с последней части киноэпопеи "Последний джедай", за который надеются выручить около 50 тыс. фунтов стерлингов.

Световой меч, который принадлежит Энакину Скайуокеру из фильма "Месть ситхов", должен собрать ставки до 100 тыс. фунтов стерлингов.

Аукцион будет проводиться в лондонском кинотеатре BFI Imax, где предметы выставят на всеобщее обозрение с 6 по 20 сентября.

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В старой хлебнице нашли неизданную запись певца Дэвида Боуи. Его забраковала студия звукозаписи. Песня называется I Never Dreamed - "Я и не мечтал". Это самая ранняя из известных записей известного музыканта, которая была сделана в 1963-м. Ее выставили на аукцион со стоимостью 10 тыс. фунтов стерлингов.

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02
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