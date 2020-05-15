Группа Go_A готовится впечатлить зрителей домашнего онлайн-концерта "Евровидение-2020"

Фолк-коллектив Go-A выступит в "домашних" концертах Евровидение 2020 Фото: instagram.com/go_a_band/

Сегодня, 14 мая, в 22:00 второй полуфинал Евровидения-2020 покажут на официальном YouTube-канале конкурса.

Фолк-коллектив Go-A выступит в "домашних" концертах Евровидения-2020, пишет НВ.

Ежегодный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Как выход из ситуации, решили провести первый и второй онлайн-полуфиналы и домашний концерт.

Группа уже исполнила конкурсную песню "Соловей" в первом онлайн-полуфинале. Для домашнего концерта выбрала хит Евровидения.

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"Вчера снимали видео для домашнего концерта Евровидения "Eurovision Home Concert", который 15.05 будут транслировать на официальном YouTube-канале конкурса. Путем онлайн-голосования среди фанов выиграла песня "Dancing Lasha Tumbai" Верки Сердючки. И именно на нее уже в эту пятницу мы представим кавер", - говорится в Instagram группы.

31-летняя Екатерина Павленко присоединилась к группе Go_A в качестве бэк-вокалистки в 2012-м. Через два года стала солисткой. Группа играет электро-фолк. В этом году Go_A победили в национальном отборе Евровидения. Должны были представлять Украину на песенном конкурсе в Нидерландах. Карантин из-за пандемии коронавируса заставил Европейский вещательный союз изменить формат. Группа Go_А примет участие в специальном онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения". Пообщались с Екатериной Павленко накануне выступления.