Группа Go_A готовится впечатлить зрителей домашнего онлайн-концерта "Евровидение-2020"

Сегодня, 14 мая, в 22:00 второй полуфинал Евровидения-2020 покажут на официальном YouTube-канале конкурса.
Фолк-коллектив Go-A выступит в "домашних" концертах Евровидения-2020, пишет НВ.
Ежегодный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Как выход из ситуации, решили провести первый и второй онлайн-полуфиналы и домашний концерт.
Группа уже исполнила конкурсную песню "Соловей" в первом онлайн-полуфинале. Для домашнего концерта выбрала хит Евровидения.
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"Вчера снимали видео для домашнего концерта Евровидения "Eurovision Home Concert", который 15.05 будут транслировать на официальном YouTube-канале конкурса. Путем онлайн-голосования среди фанов выиграла песня "Dancing Lasha Tumbai" Верки Сердючки. И именно на нее уже в эту пятницу мы представим кавер", - говорится в Instagram группы.
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💬UA: Вчора знімали відео для домашнього концерту Євробачення "Eurovision Home Concert", який 15.05 транслюватимуть на офіційному YouTube-каналі конкурсу. ⠀ Шляхом онлайн-голосуванням серед фанів на сторінці @eurovision виграла пісня "Dancing Lasha Tumbai" Вєрки Сердючки. І саме на неї уже цієї п'ятниці ми представимо кавер. А поки - трошки бекстейджу зі зйомок😉 ⠀ 💬ENG: Yesterday we shot a video for the Eurovision Home Concert, which will be broadcast on contest's official YouTube channel on May 15. ⠀ Verka Serdyuchka's song "Dancing Lasha Tumbai" won by online voting on the @eurovision page. And we will present a cover song for it this Friday. In the meantime, a little backstage from the filming😉 @suspilne.eurovision
31-летняя Екатерина Павленко присоединилась к группе Go_A в качестве бэк-вокалистки в 2012-м. Через два года стала солисткой. Группа играет электро-фолк. В этом году Go_A победили в национальном отборе Евровидения. Должны были представлять Украину на песенном конкурсе в Нидерландах. Карантин из-за пандемии коронавируса заставил Европейский вещательный союз изменить формат. Группа Go_А примет участие в специальном онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения". Пообщались с Екатериной Павленко накануне выступления.
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