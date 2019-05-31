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пятница, 31 мая 2019 13:16

Группа "Бумбокс" откроет выставку

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Группа &quot;Бумбокс&quot; откроет выставку
Вокалист группы "Бумбокс" 39-летний Андрей Хлывнюк на сцене. styler.rbc.ua

Выступление группы "Бумбокс" в Киеве пройдет 5 июня на арт-заводе Платформа.

Концерт начнется в 19:00. Через 3 ч. до начала состоится выставка предметов коллектива из разных этапов творчества. В экспозицию войдут фотографии, инструменты, реквизиты из клипов и личные вещи музыкантов. В 17:00 начнется мастер-класс от ударника группы Александра Люлякина. На этой встрече разыграют его инструмент - установку Yamaha. С 18:00 на сцене будет выступать диджей группы Валентин Матиюк.

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"Бумбокс" отложили премьеру своего нового альбома. Выход пластинки "Тайный код" ожидался весной 2019-го.

7 декабря 2018-го вокалист группы Андрей Хлывнюк поделился планами в большом интервью ТСН Гламур. "На сегодняшний день львиная доля материала уже проработана, но есть много технических нюансов. Надо еще дописать некоторые песни, партии ударных. Аранжировка еще в процессе. Я только накопил мелодии и слова, понял, какие будут темпоритмы, в каких это будет тональностях. Фактически я на половине пути. Но все очень быстро развивается. И думаю, все увидят альбом уже в начале следующего года, весной ".

Причины переноса премьеры неизвестны. На большом киевском концерте новинки также не ожидается. Представитель коллектива опроверг слухи о скором релизе с помощью социальной сети Instagram. "А что, кто-то обещал альбом 5 июня?" - написал он на официальной странице коллектива.

Автор: Артём КУРИХИН
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