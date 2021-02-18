Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника

В Киеве Центральную районную библиотеку им. Евгения Плужника выселяют из помещения. Занимает его с 1948-го, имеет около 6 тыс. читателей.

В читальном зале заместитель директора Елена Урванцева перевязывает пачку книг. Ими заставлен ​​весь пол помещения.

"Госслужба три года таскала нас по судам, в результате мы проиграли, - рассказывает Елена Романовна. - Там не очень хорошая история, провернули все за нашей спиной. Поставили перед фактом, что за неделю должны освободить помещение. Под нами 50 метров книгохранилища. Еще есть серверы, мы комплектуем 18 библиотек. Если закроют нас, то и они не потянут. Сегодня привезли еще 500 книг. Замечательные современные авторы, в магазине стоят бешеных денег. Куда их складывать?".

Библиотека находится в центре столицы, на улице Прорезной. Рядом 4 станции метро. По соседству Молодой театр. Большие окна выходят на гимназию. На полках остались только растения, книги упакованы.

Поставили перед фактом, что за неделю должны освободить помещение

Библиотека носит имя поэта Евгения Плужника. Жил на этой улице, в 1935-м советская власть сослала на Соловки. Там умер от туберкулеза. Работники библиотеки считают, что как при жизни истребляли его имя, так и после смерти не дают покоя.

Автор: Gazeta.ua Работники библиотеки им. Евгения Плужника упаковывают книги и технику. Проиграли суд, и переезжают в меньшее помещение без ремонта, с запахом грибка и плесени. Предполагают, что на месте библиотеки будет ресторан или центр оценивания госслужащих.

"Так как госслужба заинтересована, то арендует грузовик. Так сказать, помогает лечь в гроб, - продолжает Елена Урванцева. - Давно хотят сделать здесь центр оценивания. Дело в том, что он уже есть над нами, на втором этаже. И мы видим, что очереди там не стоят. Мало кто хочет учиться. Поэтому не понимаю, зачем забирать помещения. Разве что ресторан какой-то сделать. Депутаты говорили, что через три года приватизируют здание.

По закону должны предоставить не хуже помещение. Дают же просто сарай без ремонта возле метро "Политех". Там когда-то был "Ощадбанк". Сейчас же плесень и грибок. Пол в ужасном состоянии. Это опасно для здоровья. Мы не можем там разместиться. Обещали без сокращений, но де-факто без них не обойдется.

По закону должны предоставить не хуже помещение. Дают же просто сарай без ремонта

Автор: Gazeta.ua Работники библиотеки им. Евгения Плужника упаковывают книги и технику. По решению суда, должны за неделю освободить помещение. Фонд превышает 45 тыс. экземпляров, под библиотекой - 50 метров книгохранилища. На неделе завезли 500 новых книг. Переезжают в меньшее помещение без ремонта, с запахом грибка и плесени.

Писали письма на имя Евгения Нищука, Петра Порошенко, Владимира Гройсмана. На прошлой неделе Александру Ткаченко. После этого вообще получили ответ: "срочно собраться".

Когда зашла речь о сокращении, с балкона второго этажа выглядывают работники библиотеки. Всего их 34. Новые условия и размещение подходят не всем.

Как при жизни истребляли имя Плужника, так и после смерти не дают покоя

Главный библиограф Марьяна Пасько зовет к себе. Работает здесь больше 10 лет. На столе лежат айфон и беспроводные наушники. Пьет из яркой термочашки. Вносит в базу статьи из журнала "Украинский туризм". Остановилась на интервью с Виктором Ющенко. Признается, что все плакали, пока готовили книги к перевозке.

"Украинцы преимущественно считают, что библиотека - не развивается и отмирает, - говорит Марьяна Пасько. - Как выпиваю с друзьями, спрашивают: "На работе все книги перечитала?". Интересуются, приходит ли кто вообще. У нас целая просветительская деятельность. Пенсионеры изучают иностранные языки и компьютерную грамоту. Такие милые, все записывают. Наладили жизнь, потому что начали с семьей общаться "вайбером".

Все плакали, пока готовили книги к перевозке

Нацменьшинства проводят занятия, чаще всего болгары. Обсуждают родные традиции и праздники. Молодежь все время приходит на бесплатный Wi-Fi. За компьютеры такая очередь, что приходится каждому позволять пользоваться не более часа. Рядом три школы, постоянно на уроки приводят детей. Помогаем учителям подобрать материал по теме, придумываем игры. На этнографические выставки каждый работник принес свою вышиванку и прабабушкины платочки. Я, например, с родной Тернопольщины, вышитую рубашку. Иностранцы даже приходили, влюблялись в эти вещи. Часто писатели здесь делают презентации, Оксана Забужко например. Летом Римма Зюбина и Ахтем Сеитаблаев для фильма готовили материалы. Я бы поняла, если бы библиотека не имела спроса и засыхала. Но здесь бурлит жизнь".

Молодежь все время приходит на бесплатный Wi-Fi

Автор: Facebook Писательница Оксана Забужко проводит творческий вечер в библиотеке им. Евгения Плужника. Сейчас заведение находится в затруднительном положении, проиграли суд Госслужбе. Должны освободить помещение и переехать в кабинет без ремонта, с плесенью и грибком.

С соседнего стола подсовывается библиограф Светлана Онищук. Одета в синий костюм с большими пуговицами. В Telegram пересылает фото помещения, куда должна переехать библиотека. Показывает подертый пол, жалуется на запах грибка. Перебирает базу, остановилась на букве Д - Достоевском и Донцове.

"Все началось с моего сообщению в "фейсбук", - говорит Светлана Онищук. - Назвала его пост позора нашей стране. Собрал больше 300 репостов. Более основательно переписал Александр Сопронюк, писатель и наш читатель. Главный редактор газеты "Слово". Поднял всех на уши. Наши читатели очень проактивные. Без них не справились бы.

Пенсионеры изучают иностранные языки и компьютерную грамоту. Такие милые, все записывают. Наладили жизнь, потому что начали с семьей общаться "вайбером"

Даже в совке не было такого отношения к библиотекарям. Бесплатно получали молоко. Выходили на 5 лет раньше на пенсию, потому что книжная пыль очень вредная. Астма - профессиональное заболевание. Но я против советской власти. Слава Богу, что ушла в небытие.

Есть же нормы хранения книг, они не могут лежать среди плесени. То, что не заботятся о людях, понятно давно. Но это книги! Материальная ценность!".

Автор: Светлана Онищук Библиотеку им. Евгения Плужника выселяют в помещение, которое не предназначено для хранения книг и опасно для здоровья из-за запаха грибка. Раньше здесь было отделение “Ощадбанка”. Ремонт не делали несколько лет.

Через перила заглядывает 70-летняя библиограф Зоя Ивановна. Не замечает мобильного телефона и спрашивает, почему журналист ничего не записывает. Коллеги с нее смеются.

"Вот увидите, сделают здесь ресторан, - говорит Зоя Ивановна. - Я не доживу до того момента. А вы проверите. Потому что есть уже один во дворе. Кстати, неучтенный. Пусть бы его проверили".

То, что не заботятся о людях, понятно давно. Но это книги!

Директор кричит закончить работу раньше. Смеются, что ловить тут нечего. Начинают собираться. Библиограф Ирина Мимина проводит руками вдоль тела.

"Не расперло меня еще от обиды? - говорит. Прикрывает лицо журналом "Украинская неделя", чтобы не было слышно, и шепчет: "Я здесь только два года, ушла из Укринформа. Они о нас не напишут, потому что государственное СМИ. Сама была поражена, что сюда кто-то ходит. Моя 80-летняя соседка читает здесь всю жизнь. Так же ее два сына, все детство. Сейчас один доктор наук, другой профессор. Библиотеки - не противник компьютеризации. Это полноправная часть цивилизации".

Даже в совке не было такого отношения к библиотекарям

Работники библиотеки сбегаются вниз, в читальный зал. Договариваются прийти в черном, чтобы устроить похороны библиотеки. Думают снять это на видео и выставить в Facebook.

Автор: Светлана Онищук Библиотеку им. Евгения Плужника выселяют в помещение, которое не предназначено для хранения книг и опасно для здоровья из-за запаха грибка. Ремонт не делали последние несколько лет.

Центральная районная библиотека им. Евгения Плужника начала свою работу в 1948 году. Объединяет 18 филиалов. Фонд превышает 45 тыс. экземпляров.