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вторник, 26 декабря 2017 15:37

Госкино будет финансировать новый фильм от создателей "Сватов"

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Госкино будет финансировать новый фильм от создателей &quot;Сватов&quot;
Зеленский станет режиссером и продюсером фильма "Он и Она". Фото: "Радио "Свобода"

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило соглашение с компанией "Киноквартал" на производство романтической комедии "Он и Она". Режиссером станет Владимир Зеленский, продюсер запрещенного в Украине сериала "Сваты".

Об этом сообщили на официальной странице Госкино в Facebook.

Сумма государственной финансовой поддержки проекта составит 17, 7 млн ​​грн. Общий бюджет производства производства - 35, 9 млн грн.

Авторами сценария стали Александр Щур и Станислав Зубрицкий. Продюсеры - Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей Шефир и Борис Шефир.

Проект фильма стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

По сюжету, муж и жена переживают кризис отношений и решают разойтись. Во время испытательного срока, предоставленного судом, они на спор решают попробовать то, что не хотели или стеснялись делать, находясь в браке. Проходя через все это, постоянно попадая в смешные ситуации, они возвращают утраченные чувства.

Релиз фильма запланировали на февраль 2019-го года.

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29 ноября Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала "Сваты", снятого с участием российского актера Федора Добронравова. Актер был внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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26
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  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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