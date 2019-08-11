"Голый режиссер"^ Netflix выпустил сериал о порно 1980-х годов

Фото: https://thebabel.net

Стриминговий сервис Netflix опубликовал первый сезон сериала "Голый режиссер".

Лента рассказывает о японском режиссере Тору Мураниси, который совершил революцию в порноиндустрии в конце ХХ века.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яркие улицы и кинотеатры с порно - показали фото Токио 1970-х годов

Издание Tokyo Journal в 1992 году назвал его "императором порно" за креативный подход в создании кино для взрослых.

За основу сюжета создатели взяли книгу Нобухиро Мотохаси. Режиссером стал Масахару Таке.

Сериал обещает разнообразие постельных сцен.

Существует предубеждение, что порнографическая продукция более востребована у мужчин, чем у женщин. Недавно ученые завершили исследование, показывающее, что мозг активируется одинаково для обоих полов. МРТ показала, что нарушения выглядит так же - в мозгу как мужчин, так и женщин.