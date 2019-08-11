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воскресенье, 11 августа 2019 17:52

"Голый режиссер"^ Netflix выпустил сериал о порно 1980-х годов
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Кадры с сериала "Голый режиссер"
Фото: https://thebabel.net
Кадры с сериала "Голый режиссер"
Кадры с сериала "Голый режиссер"
Кадры с сериала "Голый режиссер"

Стриминговий сервис Netflix опубликовал первый сезон сериала "Голый режиссер".

Лента рассказывает о японском режиссере Тору Мураниси, который совершил революцию в порноиндустрии в конце ХХ века.

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Издание Tokyo Journal в 1992 году назвал его "императором порно" за креативный подход в создании кино для взрослых.

За основу сюжета создатели взяли книгу Нобухиро Мотохаси. Режиссером стал Масахару Таке.

Сериал обещает разнообразие постельных сцен.

Существует предубеждение, что порнографическая продукция более востребована у мужчин, чем у женщин. Недавно ученые завершили исследование, показывающее, что мозг активируется одинаково для обоих полов. МРТ показала, что нарушения выглядит так же - в мозгу как мужчин, так и женщин.

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