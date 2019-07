Gogol Bordello стали хедлайнором Zahidfest

Лидер Gogol Bordello Евгений Гудзь родился в Киеве. mediananny.com

Американская рок-группа Gogol Bordello стала хедлайнором фестиваля Zahidfest. Выступят на закрытии - 18 августа. Пройдет в селе Родатичи, Львовская область.

Коллектив исполняет панк-рок с элементами кабаре. Кроме цыганских мотивов критики отмечают, что Gogol Bordello используют карпатскую музыку. Группа выступит на фестивале в рамках всемирного тура ко 20-летию коллектива. Последний раз играли в Украине 7 лет назад.

Фестиваль пройдет 16-18 августа. Также выступят Apocalyptica, Crossfaith, Cradle of Filth, You me at six, alyona alyona, "Вопли Видоплясова", "Ляпис 98", Zdob si Zdub, "Курган и Агрегат" и "Ролликс".

Вокалист Gogol Bordello Евгений Гудзь родился в Киеве. Его семья эмигрировала в США в начале 1990-х в связи со взрывом на ЧАЭС.