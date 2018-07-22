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воскресенье, 22 июля 2018 12:06

Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20

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По красной дорожке фестиваля прошлись звезды и гости
Фото: Odesa International Film Festival
По красной дорожке фестиваля прошлись звезды и гости
По красной дорожке фестиваля прошлись звезды и гости
По красной дорожке фестиваля прошлись звезды и гости
По красной дорожке фестиваля прошлись звезды и гости

На церемонию закрытия Одесского международного кинофестиваля не приехал ни городской голова Геннадий Труханов, ни председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский. По красной дорожке прошел глава Одесской ОГА Максим Степанов. Фоторепортаж с события выложили на официальной странице Одесского кинофестиваля d Facebook.

Церемония закрытия состоялась в Оперном театре. По красной дорожке прошлись звезды фестиваля и победители. Британская актриса Жаклин Биссет, которая не пришла на церемонию открытия, получила "Золотого Дюка".

Среди прочих на закрытие фестиваля пришли актриса Римма Зюбина и Дева Монро. Иностранные гости пришли в своей национальной одежде. Украинцы - в традиционном для такого события стиле.

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Главный приз получила лента "Хрусталь" Дарьи Жук (копродукция Беларуси, Германии, США и России). Лучшая актерская работа - Виктор Полстер за роль в фильме "Девушка" (Бельгия), реж. Лукас Донт. Специальная награда жюри - "Поророка" ( "Pororoca"), реж. Константин Попеску (Румыния, Франция) за трагическое величие и глубокий след, что производит история. Лучший украинский полнометражный фильм - "Дельта", реж. Александр Течинский. Картина также получила Диплом FIPRESCI за лучший украинский полнометражный фильм. Лучшая режиссура - "Герой моего времени", реж. Тоня Ноябрева. Лучшая актерская работа - Анастасия Пустовит, сыгравшая в фильме "Когда падают деревья". Лучший короткометражный фильм - "В радости", и только в радости, реж. Марина Рощина. Лучшим фильмом международной конкурсной программы признана кинолента греческого режиссера Бабиса Макридиса "Жаль".
Специальная награда жюри - "Связь", реж. Жанна Озерная. Специальная награда жюри - "О Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами" (реж. Данная Кавелина).
Диплом FIPRESCI за лучший украинский короткометражный фильм - "Магнитная буря" (реж. Игорь Ганский). Лучший европейский документальный фильм - "Домашние игры" Алисы Коваленко (Украина, Франция, Польша).

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