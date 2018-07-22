Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест

На церемонию закрытия Одесского международного кинофестиваля не приехал ни городской голова Геннадий Труханов, ни председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский. По красной дорожке прошел глава Одесской ОГА Максим Степанов. Фоторепортаж с события выложили на официальной странице Одесского кинофестиваля d Facebook.
Церемония закрытия состоялась в Оперном театре. По красной дорожке прошлись звезды фестиваля и победители. Британская актриса Жаклин Биссет, которая не пришла на церемонию открытия, получила "Золотого Дюка".
Среди прочих на закрытие фестиваля пришли актриса Римма Зюбина и Дева Монро. Иностранные гости пришли в своей национальной одежде. Украинцы - в традиционном для такого события стиле.
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Главный приз получила лента "Хрусталь" Дарьи Жук (копродукция Беларуси, Германии, США и России). Лучшая актерская работа - Виктор Полстер за роль в фильме "Девушка" (Бельгия), реж. Лукас Донт. Специальная награда жюри - "Поророка" ( "Pororoca"), реж. Константин Попеску (Румыния, Франция) за трагическое величие и глубокий след, что производит история. Лучший украинский полнометражный фильм - "Дельта", реж. Александр Течинский. Картина также получила Диплом FIPRESCI за лучший украинский полнометражный фильм. Лучшая режиссура - "Герой моего времени", реж. Тоня Ноябрева. Лучшая актерская работа - Анастасия Пустовит, сыгравшая в фильме "Когда падают деревья". Лучший короткометражный фильм - "В радости", и только в радости, реж. Марина Рощина. Лучшим фильмом международной конкурсной программы признана кинолента греческого режиссера Бабиса Макридиса "Жаль".
Специальная награда жюри - "Связь", реж. Жанна Озерная. Специальная награда жюри - "О Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами" (реж. Данная Кавелина).
Диплом FIPRESCI за лучший украинский короткометражный фильм - "Магнитная буря" (реж. Игорь Ганский). Лучший европейский документальный фильм - "Домашние игры" Алисы Коваленко (Украина, Франция, Польша).
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