Глен Хьюз исполнит песни из экспериментальных альбомов Deep Purple

Легендарный Глен Хьюз выступит в Украине. Фото: Rockfoto

1 ноября в киевском Октябрьском дворце выступит британский музыкант Гленн Хьюз. В Украину легендарный рокер приедет в рамках мирового тура Classic Deep Purple Live.

Как басист и вокалист Хьюз участвовал в записи только 3 пластинок в дискографии "темнопурпурных". Но среди меломанов период с 1973 по 1976 годы считается едва ли не самым интересным в творчестве группы в плане оригинальности и экспериментов.

Высокий голос Хьюза сочетался с бархатным баритоном основного фронтмена Deep Purple Дэвида Ковердейла. В жесткое звучание хард-рока манера игры басиста добавила фанка.

"Deep Purple - очень важная эпоха в музыке, огромная часть моего наследства и моего роста как музыканта, и я хотел отдать ей дань, - говорит Глен Хьюз перед концертом в Украине. - Это честь для меня - сыграть песни, которые являются частью моей жизни и жизни любителей музыки со всего мира. Настал момент это сделать, и, пока я могу отдавать им должное, я буду продолжать их исполнять".

Напомним главные хиты с альбомов Deep Purple с участием Глена Хьюза, которые прозвучат в Киеве 1 ноября.

Burn, 1974 год

Заглавная песня одноименной пластинки Deep Purple. По словам гитариста группы Ричи Блэкмора, на композицию его вдохновил произведение Fascinating Rhythm / Someone to Watch Over Me Джорджа Гершвина.



Родители этого американского композитора еврейского происхождения в США прибыли из Одессы. Гершвин в 1935 году написал арию Summertime для оперы "Порги и Бесс". За основу взял украинскую колыбельную "Ой ходить сон коло вікон".

Stormbringer, 1974 год

На обложке одноименной пластинки разместили классическое фото торнадо, сделанное в американском штате Миннесота в 1927 году.

Само название пластинки отсылает к магическому мечу, который вызывает ураган из книг английского фантаста Майкла Муркока, чьим творчеством увлекался Ричи Блэкмор. Он требовал от вокалистов группы текстов о демонах, рыцарях в сияющих доспехах, мифологии. Deep Purple были одной из первых групп, которая делала ставку на такой тип песен. Моду на потустороннее разовьют следующее поколение рокеров в жанре хэви-метал.

По воспоминаниям Хьюза, неразборчивый набор слов перед началом первого куплета Stormbringer Дэвид Ковердейл заимствовал из нашумевшего в 1970-х фильма ужасов "Экзорцист". Наоборот читает диалог священника с 12-летней одержимую бесом девушкой.

You Keep On Moving, 1975 год

На пластинке Come Taste the Band Ричи Блэкмора заменил 24-летний американский гитарист Томми Болин.

Основатель группы клавишник Джон Лорд назвал You Keep On Moving одной из лучших композиций в истории Deep Purple, хотя написали ее Хьюз и Ковердейл еще в период работы над альбомом Burn. Песня не подошла поклоннику тяжелых гитарных рифов Ричи Блэкмора. Томми Болин, как и Хьюз, предпочитал джаз и фанк. Звучание Deep Purple менялось.

Конец экспериментам положила смерть Боллини от передозировки героином в 1976 году. К 1984 году группа прекратила свою деятельность. Песен с Come Taste the Band больше не исполняли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Песни Кена Хенсли напоминают украинские народные

Кроме участия в Deep Purple, Глен Хьюз также известен сотрудничеством с такими группами как Trapeze, Black Sabbath, Kings of Chaos. Выпустил 18 сольных альбомов. Участвовал в записях Гарри Мура, Джо Линн Тернера. На киевском концерте Глену Хьюзу будет помогать британский блюзовый гитарист Берни Марсден. Этот музикнт известен участием в таких группах как UFO, Whitesnake. "Пришло время заново взглянуть на ту музыку конца 1970-х, отдать дань уважения и дать возможность фанам услышать ее так, как она звучала тогда", - добавляет Глен Хьюз.