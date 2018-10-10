Глен Хьюз исполнит песни из экспериментальных альбомов Deep Purple

 
Ексклюзивы
1/5
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 99
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 2070
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 603
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2187
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1800
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 477
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1215
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2286
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2655
Фото
Все фото
23
4
20
14
7
Секс-символ получила звание лучшей артистки года
Секс-символ получила звание лучшей артистки года
Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал
Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал
Как скульптор превращает конструктор Lego в искусство
Как скульптор превращает конструктор Lego в искусство
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Стартуют съемки нового сказочного сериала &quot;Хроники Нарнии&quot;
Стартуют съемки нового сказочного сериала "Хроники Нарнии"
Видео
Все видео
Tayanna вернула лето в сочном клипе
Tayanna вернула лето в сочном клипе
Как Леди Гага показала любовь: обзор фильма "Рождение звезды"
Как Леди Гага показала любовь: обзор фильма "Рождение звезды"
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Melovin спел на украинском
Melovin спел на украинском
Гуцульскую столицу рекламируют живописным роликом
Гуцульскую столицу рекламируют живописным роликом
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2187
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2286
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 819
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1440
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5481
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1647
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 21:45

Глен Хьюз исполнит песни из экспериментальных альбомов Deep Purple

  Комментировать
Глен Хьюз исполнит песни из экспериментальных альбомов Deep Purple
Легендарный Глен Хьюз выступит в Украине. Фото: Rockfoto

1 ноября в киевском Октябрьском дворце выступит британский музыкант Гленн Хьюз. В Украину легендарный рокер приедет в рамках мирового тура Classic Deep Purple Live.

Как басист и вокалист Хьюз участвовал в записи только 3 пластинок в дискографии "темнопурпурных". Но среди меломанов период с 1973 по 1976 годы считается едва ли не самым интересным в творчестве группы в плане оригинальности и экспериментов.

Высокий голос Хьюза сочетался с бархатным баритоном основного фронтмена Deep Purple Дэвида Ковердейла. В жесткое звучание хард-рока манера игры басиста добавила фанка.

"Deep Purple - очень важная эпоха в музыке, огромная часть моего наследства и моего роста как музыканта, и я хотел отдать ей дань, - говорит Глен Хьюз перед концертом в Украине. - Это честь для меня - сыграть песни, которые являются частью моей жизни и жизни любителей музыки со всего мира. Настал момент это сделать, и, пока я могу отдавать им должное, я буду продолжать их исполнять".

Напомним главные хиты с альбомов Deep Purple с участием Глена Хьюза, которые прозвучат в Киеве 1 ноября.

Burn, 1974 год

Заглавная песня одноименной пластинки Deep Purple. По словам гитариста группы Ричи Блэкмора, на композицию его вдохновил произведение Fascinating Rhythm / Someone to Watch Over Me Джорджа Гершвина.

Родители этого американского композитора еврейского происхождения в США прибыли из Одессы. Гершвин в 1935 году написал арию Summertime для оперы "Порги и Бесс". За основу взял украинскую колыбельную "Ой ходить сон коло вікон".

Stormbringer, 1974 год

На обложке одноименной пластинки разместили классическое фото торнадо, сделанное в американском штате Миннесота в 1927 году.

Само название пластинки отсылает к магическому мечу, который вызывает ураган из книг английского фантаста Майкла Муркока, чьим творчеством увлекался Ричи Блэкмор. Он требовал от вокалистов группы текстов о демонах, рыцарях в сияющих доспехах, мифологии. Deep Purple были одной из первых групп, которая делала ставку на такой тип песен. Моду на потустороннее разовьют следующее поколение рокеров в жанре хэви-метал.

По воспоминаниям Хьюза, неразборчивый набор слов перед началом первого куплета Stormbringer Дэвид Ковердейл заимствовал из нашумевшего в 1970-х фильма ужасов "Экзорцист". Наоборот читает диалог священника с 12-летней одержимую бесом девушкой.

You Keep On Moving, 1975 год

На пластинке Come Taste the Band Ричи Блэкмора заменил 24-летний американский гитарист Томми Болин.

Основатель группы клавишник Джон Лорд назвал You Keep On Moving одной из лучших композиций в истории Deep Purple, хотя написали ее Хьюз и Ковердейл еще в период работы над альбомом Burn. Песня не подошла поклоннику тяжелых гитарных рифов Ричи Блэкмора. Томми Болин, как и Хьюз, предпочитал джаз и фанк. Звучание Deep Purple менялось.

Конец экспериментам положила смерть Боллини от передозировки героином в 1976 году. К 1984 году группа прекратила свою деятельность. Песен с Come Taste the Band больше не исполняли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Песни Кена Хенсли напоминают украинские народные

Кроме участия в Deep Purple, Глен Хьюз также известен сотрудничеством с такими группами как Trapeze, Black Sabbath, Kings of Chaos. Выпустил 18 сольных альбомов. Участвовал в записях Гарри Мура, Джо Линн Тернера.

На киевском концерте Глену Хьюзу будет помогать британский блюзовый гитарист Берни Марсден. Этот музикнт известен участием в таких группах как UFO, Whitesnake.

"Пришло время заново взглянуть на ту музыку конца 1970-х, отдать дань уважения и дать возможность фанам услышать ее так, как она звучала тогда", - добавляет Глен Хьюз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глен Хьюз исполнит песни из экспериментальных альбомов Deep Purple». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 177675
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 131526
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 106647
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 98312
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 33546
Культура
Tayanna вернула лето в сочном клипе
Tayanna вернула лето в сочном клипе
 Просмотров: 153
Секс-символ получила звание лучшей артистки года
Секс-символ получила звание лучшей артистки года
23
 Просмотров: 3483
Украинский писатель рассказал, сколько зарабатывает
Украинский писатель рассказал, сколько зарабатывает Просмотров: 207
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
5
 Просмотров: 2187
Чем удивит Украины на книжной ярмарке во Франкфурте
Чем удивит Украины на книжной ярмарке во Франкфурте
 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
38
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
12
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
10
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
7
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
7
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 1389
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua