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понедельник, 30 июля 2018 08:37

Главного героя в сериале сыграли 6 различных актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

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Главного героя в сериале сыграли 6 различных актеров: вышла первая серия &quot;Санта Барбары&quot;
34 года назад вышла первая серия телеистории "Санта Барбары". Фото: ki.ill.in.ua

30 июля 1984 на телеканале NBC начался показ сериала "Санта Барбара".

Поклонники любили сериал за страсти, ненависть, семейные интриги, верность и предательство, которые присутствовали в каждой серии. По сравнению с наивными латиноамериканскими мыльными операми, где рабыни постоянно плачут, "Санта Барбара" выгодно отличалась от других шоу.

Работа над ним продолжалась с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года. Получил огромную популярность не только в США, но и в Германии, Италии, Франции, Чехии, Словении.

В некоторых странах сериал назывался "Калифорнийский клан". Имеет 2137 серий и 9 сезонов. В Украине его транслировали на канале УТ-2 (ныне 1+1). Рассказывает о насыщенной событиями жизни семьи Кэпвеллов, Локридж, Андраде и Перкинс в калифорнийском курортном городе Санта Барбара.

Название сериала стало нарицательным. Когда хотят подчеркнуть, как сильно запутана та или иная история, говорят "и у них там Санта Барбара".

1 сезон начинается с убийства Ченнинга Кэпвелл-младшего. Оно произошло за 5 лет до начала событий сериала. На нем завязано много сюжетных линий. Джо Перкинс, которого осудили за убийство Ченнинга, выпускают из тюрьмы за хорошее поведение. Он возвращается в Санта Барбару, чтобы доказать свою невиновность. Но найти правду трудно, когда каждый действующего героя подозревают в убийстве мужчины.

Первые эпизоды шоу страшно критиковали и называли "самой плохой программой на телевидении". Сценаристы и продюсеры Джером и Бриджет Добс быстро убрали лишних персонажей и добавили неожиданные сюжетные повороты. Рейтинг мыльной оперы начал расти.

Сериал известен своим комедийным стилем. В серии от 14 июля 1986, бывшую монахиню Мэри Дюваль Маккормик убила огромная неоновая буква "С". Буква отпала с вывески отеля "Capwell" Кэпвеллов, когда она стояла на его крыше. Несмотря на огромное количество писем с просьбой вернуть Мэри в сериал, актриса Харли Джейн Козак сказала, что "не хочет возвращаться в сериал или любую другую "мыльную оперу".

В первых сериях персонаж шоу София Кэпвелл потеряла память, называла себя Домиником, ходила в мужских костюмах и "носила" бороду. Актриса призналась, что для нее это стало настоящим испытанием, до этого она играла только всевозможных графинь и соблазнительниц.

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Спорной линией стало жестокое изнасилование Иден Кэпвелл. Оказалось, что насильником был ее гинеколог Ли Келтон, который осматривал ее после изнасилования. Актер Зак Макклоски, который играл гинеколога говорил, что ему не нравится этот сюжет - женщины не должны бояться гинекологов. После смерти этого персонажа Макклоски вернулся в сериал в качестве нового окружного прокурора Итана Эшера.

Один из главных героев сериала Сиси Кэпвелл более 200 серий пролежал в коме. При этом упал в нее один герой, а вышел уже другой.

Во время съемок постельной сцены между Софией и Сиси Кэпвелл кровать под актерами сломалась. Эпизод пришлось снимать еще раз.

У Келли Кэпвелл было два дня рождения: зимой и весной. Также в Сиси, главы семейства был брат по имени Грант. В одних сериях он младше, в других - старше. Всего роль Сиси сыграли 6 актеров: Ллойд Бочнер - появился только в рекламе, сняться в сериале не успел за сердечного приступа, Питер Марк Ричмен, Пол Берк, Чарльз Бэйтмен, Жарстин Уитнесс, Джел Алан.

За время съемок, более 200 актеров появились на экране истории. Сериал получил около 20 наград, среди них три "Эмми" подряд как лучшая дневная драма.

"Санта-Барбара" не самый длинный сериал. Драма "Путеводный свет" снимали более 10 лет. Телеистории о священнике из вымышленного города близ Чикаго, которая растянулась на 15 тыс. серий, вошла в Книгу рекордов Гиннеса.

Автор: Наталия Печиборщ
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Дата
30
июля

Главного героя в сериале сыграли 6 различных актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

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