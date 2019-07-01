Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер сыграют в фильме о Шерлоке Холмсе

Роль Шерлока Холмса в новом фильме не будет главной, история расскажет о младшей сестре сыщика. independent.co.uk

Персонажа романов Артура Конан Дойля детектива Шерлока Холмса сыграет англичанин Генри Кавилл, исполнитель главных ролей в фильмах о Супермене и сериале "Ведьмак". Картина будет называться "Тайны Энола Холмс" и расскажет историю младшей сестры легендарного сыщика. Это экранизация романа Нэнси Спрингер. Роль девушки исполнит Милли Бобби Браун из сериала "Очень странные дела". Хелена Бонем Картер сыграет ее мать.

Режиссером выступил Гарри Брэдбир. Сценарий написал Джек Торн, один из авторов пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя". Съемки завершатся в конце этого года, однако дату премьеры не сообщают. Об этом рассказал Генри Кавилл на своей странице в соцсети Instagram.

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Книжный цикл Нэнси Спрингер "Тайны Энолы Холмс" рассказывает о расследованиях, которые проводит младшая сестра Шерлока Холмса Энола. Произведения выходили с 2006 по 2010 год. Всего написано 6 книг.