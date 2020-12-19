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суббота, 19 декабря 2020 14:08

"Гамлета" превратят в женщину

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&quot;Гамлета&quot; превратят в женщину
Шведская актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета в новой экранизации трагедии Уильяма Шекспира. kinopoisk.ru

Шведская актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета в новой экранизации трагедии Уильяма Шекспира. Режиссером ленты будет датчанин иранского происхождения Али Аббаси. "Шекспир украл у нас историю Гамлета. Теперь нам время потребовать ее обратно и сделать новую версию такой безумно кровавой, что он перевернется в могиле", - комментирует Аббаси.

В 2018 году этот режиссер получил награду "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за фантастическую ленту "На грани миров" о работнице таможни, чувствующей по запаху когда человек нервничает, испугался или расстроен.

Нуми Рапас, которая воплотит в картине Али Аббаси Гамлета похвалила режиссера за смелость в прочтении классики. Всемирную славу актрисе принесла роль в триллере "Девушка с татуировкой дракона". После которой Рапас пригласили в Голливуд сняться в "Шерлок Холмс: Игра теней" Гая Ричи, и "Прометее" Ридли Скотта.

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Американский актер Роберт Дауни-младший предложил сменить пол супергероя Железного человека, которого воплощает в экранизации комиксов из вселенной Marvel. Над героиней Железное сердце работает писательница Ив Юинг.

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