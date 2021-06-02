Фото с мышцами: завершились съемки "Тор 4"

Съемки четвертой части Супергеройского фильма Marvel "Тор 4: Любовь и гром" закончились. Об этом в Instagram сообщил австралийский актер Крис Хемсворт. Исполняет главную роль бога грома.
Премьера должна состояться в мае 2022 года. Режиссер - Тайка Вайтити.
"Это конец съемок" Тора 4: Любовь и гром ". Также это национальный день без игры мускулами, так что я подумал, что это супер расслабленное фото подойдет. Фильм будет чертовски безумным и смешным. И затронет несколько струн души", - написал актер.
В фильме снимаются Натали Портман, Кристиан Бэйл, Тесса Томпсон, Крис Прэтт, Джейми Александер и Рассел Кроу.
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В фильме "Тор: любовь и гром" появится первый бисексуальный персонаж киновселенной Marvel. Это героиня ленты Валькирия в исполнении Тессы Томпсон.
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