"Форд против Феррари": вышел трейлер нового фильма с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 522
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6624
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 954
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4303
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2907
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2610
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2403
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3366
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1458
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
3
21
5
16
5
3D-модель энергоблока из сериала &quot;Чернобыль&quot; создали украинцы
3D-модель энергоблока из сериала "Чернобыль" создали украинцы
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Назвали победителей кинофестиваля &quot;Молодость&quot;
Назвали победителей кинофестиваля "Молодость"
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Автобус с кинопоказами и выставками будет ездить по Украине
Автобус с кинопоказами и выставками будет ездить по Украине
Видео
Все видео
Рэперка Alyona Alyona представила клип
Рэперка Alyona Alyona представила клип
Финальный эпизод сериала "Чернобыль": где можно посмотреть
Финальный эпизод сериала "Чернобыль": где можно посмотреть
Как прошел концерт Монатика в Киеве - яркие видео
Как прошел концерт Монатика в Киеве - яркие видео
Появился первый тизер исторической драмы "Черный ворон"
Появился первый тизер исторической драмы "Черный ворон"
Группа "Жадан и Собаки" исполнил песню "Троещина"
Группа "Жадан и Собаки" исполнил песню "Троещина"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 342
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 792
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3366
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30880
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 144
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
понедельник, 03 июня 2019 19:00

"Форд против Феррари": вышел трейлер нового фильма с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом

  Комментировать
&quot;Форд против Феррари&quot;: вышел трейлер нового фильма с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом
Английский актер Кристиан Бейл (за рулем) в роли водителя Кена Майлза в фильме "Форд против Феррари". thewrap.com

Две скоростные машины посоревнуются в новом фильме американского режиссера Джеймса Метголда "Форд против Феррари", трейлер которого появился в интернете. В 1960-х американские инженеры компании Ford разрабатывают новую спортивную машину. На это у них есть 90 дней. Основная цель - победить Ferrari, абсолютного чемпиона 24-часовых гонок на выносливость. "Это не первая война, в которой участвует Ford. Воюй", - говорит основатель компании Генри Форд конструктору Шелби. По их мнению - главное не скорость, а опытный водитель. Конструктора Шелби играет американец Мэтт Дэймон, а британского гонщика со сложным характером Кена Майлза - англичанин Кристиан Бейл. Украинская премьера ленты состоится 14 ноября этого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сразу предлагает приятно провести время - выпить вина и заняться сексом - интересные фильмы о лете

Актер Роберт Паттинсон станет новым "Бэтменом". Серия фильмов о самом известном супергерое студии DC снова перезагружается. Уже второй раз американского любимца публики сыграет британец. До Паттинсона эту роль исполнял английский актер Кристиан Бейл. В качестве режиссера выступит американец Мэтт Ривз. Мировая премьера запланирована на 25 июня 2021 года.

Автор: Артём КУРИХИН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Форд против Феррари": вышел трейлер нового фильма с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 102380
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 21918
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 19116
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 17577
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 12555
Культура
В администрации Зеленского осудили уничтожение памятника советскому маршаллу Жукову
В администрации Зеленского осудили уничтожение памятника советскому маршаллу Жукову Просмотров: 432
3D-модель энергоблока из сериала "Чернобыль" создали украинцы
3D-модель энергоблока из сериала "Чернобыль" создали украинцы
3
 Просмотров: 117
Рэперка Alyona Alyona представила клип
Рэперка Alyona Alyona представила клип
 Просмотров: 387
Украинский мультфильм покажут миру
Украинский мультфильм покажут миру Просмотров: 261
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
21
 Просмотров: 2223
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
6
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 854
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua