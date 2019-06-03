"Форд против Феррари": вышел трейлер нового фильма с Мэттом Деймоном и Кристианом Бэйлом

Английский актер Кристиан Бейл (за рулем) в роли водителя Кена Майлза в фильме "Форд против Феррари". thewrap.com

Две скоростные машины посоревнуются в новом фильме американского режиссера Джеймса Метголда "Форд против Феррари", трейлер которого появился в интернете. В 1960-х американские инженеры компании Ford разрабатывают новую спортивную машину. На это у них есть 90 дней. Основная цель - победить Ferrari, абсолютного чемпиона 24-часовых гонок на выносливость. "Это не первая война, в которой участвует Ford. Воюй", - говорит основатель компании Генри Форд конструктору Шелби. По их мнению - главное не скорость, а опытный водитель. Конструктора Шелби играет американец Мэтт Дэймон, а британского гонщика со сложным характером Кена Майлза - англичанин Кристиан Бейл. Украинская премьера ленты состоится 14 ноября этого года.

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Актер Роберт Паттинсон станет новым "Бэтменом". Серия фильмов о самом известном супергерое студии DC снова перезагружается. Уже второй раз американского любимца публики сыграет британец. До Паттинсона эту роль исполнял английский актер Кристиан Бейл. В качестве режиссера выступит американец Мэтт Ривз. Мировая премьера запланирована на 25 июня 2021 года.