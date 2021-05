Финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений

Группа Go_A будет петь под номером 19. Фото: instagram.com/eurovision

22 мая состоится гранд-финал Евровидения. Уже вечером станет известен победитель песенного конкурса. В Украине посмотреть финал онлайн можно в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший. Прямой эфир начнется в 22:00.

Сегодня на сцену выйдут конкурсанты от 26 стран. Сразу в финал традиционно попали страны-основательницы Евровидения: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Также автоматически финалистом стала страна, в которой проводят музыкальное шоу. В этом году это Нидерланды.

По результатам голосования зрителей и жюри, после второго полуфинала в финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Во время первого – конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Организаторы конкурса также объявили порядок выступления конкурсантов, попавших в финал:

1. Кипр - Elena Tsagrinou с песней El Diablo

2. Албания – Anxhela Peristeri с песней Karma

3. Израиль – Eden Alene с песней Set Me Free

4. Бельгия - Hooverphonic с песней The Wrong Place

5. Россия - Manizha с песней Russian Woman

6. Мальта - Destiny с песней Je Me Casse

7. Португалия - Black Mamba с песней Love is On My Side

8. Сербия - Hurricane с песней Loco Loco

9. Великобритания - Джеймс Ньюман с песней Embers

10. Греция - певица Стефания с песней Last Dance

11. Швейцария - Gjon's Tears с песней Tout L'Univers

12. Исландия – Dadi & Gagnamagnid с песней 10 years

13. Испания – Blas Cantó с песней Voy A Quedarme

14. Молдова – Natalia Gordienko с песней Sugar

15. Германия - Jendrik с песней I Don't Feel Hate

16. Финляндия - Blind Channel с песней Dark Side

17. Болгария - певица Виктория с песней Growing Up Is Getting Old

18. Литва - The Roop с песней Discoteque

19. Украина - Go_A с песней Shum

20. Франция – Barbara Pravi с песней Voilà

21. Азербайджан - Efendi с песней Mata Hari

22. Норвегия - TIX с песней Fallen Angel

23. Нидерланды – Jeangu Macrooy с песней Birth Of A New Age

24. Италия – Måneskin с песней Zitti E Buoni

25. Швеция - Tusse с песней Voices

26. Сан-Марино – Senhit с песней Adrenalina

Букмекеры продолжают делать прогнозы и ставки на победителя Евровидения-2021. После второго полуфинала песенного конкурса лидером остается Италия. На второе место поднялась Франция, подвинув Мальту.