Фильм украинского режиссера покажут на Венецианском кинофестивале

Представили программу 75-го Венецианского кинофестиваля Фото: tvkultura.ru

Организаторы представили программу 75-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 29 августа по 8 сентября.

В рамках внеконкурсной программы "Нон фикшн" покажут монтажный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы о сталинских репрессиях. Ленту под названием "Процесс" составляют материалы первых публичных процессов, передает Variety.

Таким образом Лозница за год представит третий свой полнометражный фильм на третьем ведущем кинофестивале. Ранее на Берлинале показали его документальный фильм "День победы", а также режиссер победил в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" с лентой "Донбасс".

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Основной конкурс:

"Первый человек", Дэмиен Шазелл

"Братья Систерс", Жак Одийяра

"Гора", Год Альверсон

"Баллада Бастера Скрагс", Джоэл и Итан Коэны (сериал)

Doubles Vies, Оливье Ассайяс

Vox Lux, Брэди Корбет

"Рим", Альфонсо Куарон

"22 июля", Пол Гринграсс

"Суспирия", Лука Гуаданино

"Произведение не имеет автора", Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

"Соловей", Дженнифер Кент

"Фаворитка", Йорґос Лантимоса

"Петерли", Майк Ли

"Капри-революция", Марио Мартоне

"Что ты будешь делать, если весь мир в огне?", Роберто Минервин

"Запад", Ласло Немеш

"Freres Ennemis", Дэвид Оелхоффен

"Наше время", Карлос Рейгадас

"Ворота вечности", Джулиан Шнабель

Acusada, Гонзало Тобаль

"Убийство", Шинья Цукамото

Фильм режиссера Дэмиена Шазелла "Человек на Луне" откроет 75-й Венецианский кинофестиваль.