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четверг, 18 ноября 2021 14:01

Фильм Сенцова о криминальной Украине одержал победу на кинофестивале в Швеции

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Фильм Сенцова о криминальной Украине одержал победу на кинофестивале в Швеции
Кадр из фильма "Носорог". Фото: Юрий Григорович

Криминальная драма "Носорог" украинского режиссера Олега Сенцова одержала победу на Stockholm International Film Festival в Швеции.

Об этом сообщили на сайте кинофестиваля.

Лента признана "Лучшим фильмом", а исполнитель главной роли Сергей Филимонов победил в номинации "Лучшая мужская роль".

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"Мы с гордостью представляем победителей Стокгольмского международного кинофестиваля 2021. В этом году большим победителем стал фильм Олега Сенцова "Носорог", получивший престижную награду "Бронзовый конь" за лучший фильм", – говорится в сообщении.

Мировая премьера драмы состоялась10 сентября на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты". В фильме также снялись Алина Зевакова, Мария Штофа, Ирина Мак, Александр Рудинский, Евгений Черников и другие.

Драма "Носорог" рассказывает о криминальном мире 1990-х в Украине. Бывший бандит вспоминает жизнь в 1990-х. С детства считал, что надо быть сильным и безжалостным - только так можно получить авторитет и выжить. Занимался рэкетом, грабил, убивал. Создал бригаду, стал криминальным авторитетом, но потерял семью. Встреча с незнакомцем подарила шанс все изменить, по сюжету.

Работа над проектом началась в 2012 году, однако приостановилась из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014-м и дальнейшего заключения. После освобождения в 2019-м Сенцов возобновил работу над картиной.

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