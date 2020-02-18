Фильм с участием Зеленского запретили в Украине

Причиной запрета стало то, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава. Она внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, из-за выступления в оккупированном Крыму. Фото: ТСН

В список фильмов, запрещенных в 2019 году для демонстрации и распространения для показа на территории Украины, попали 5 фильмов.

3 из них запрещены на основании закона о "О кинематографии" и приказов Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", на основании обращения СБУ. Это 2 иностранных фильма - "Мачете" (реж. Родригес Р., 2008 г, США), потому что там снимался американский актер Стивен Сигал, и "Сорванцы из Тимпельбаха" (реж. Бери Н., 2008 г., Франция), потому, что там снимался французский актер Жерар Депардье, пишет УП.

3-м фильмом из этой категории является "Восемь первых свиданий" (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 г.). Причиной стало то, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава. Она внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из-за выступления в оккупированном Крыму.

Одним из продюсеров и сценаристов фильма является действующий президент Украины Владимир Зеленский. Он сыграл в нем одну из главных ролей.

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Были также запрещены 2 российских фильма: "Я так не думаю" (реж. Д. Даниелян 2017 г) и "Стрела" (реж. Е. Никитин, 2017 г)

На 5 лет СБУ запретила въезд в Украину участнице российского шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве. СБУ ссылается на то, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины.