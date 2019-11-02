Фильм об Украине проекта Ukraїner одновременно представили в 7 странах мира

Фильм об Украине "Ukraїner. The Movie" презентовали одновременно в 7 странах. Премьера состоялась и во всех без исключения регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. В общем - более 60 локаций.

Три года команда волонтерского медиа-проекта Ukraїner готовилась к этому дню.

"Все места и все наши герои объединены своей любовью к работе. Это один из главных месседжей, который мы хотели передать через фильм и вообще через проект: надо просто любить.

Мы хотели сделать честный фильм об Украине. Ukraъner мы начинали с идеи рассказывать об Украине в мире. Каждый раз боимся, что покажем страну не полностью, искаженно или один регион больше, чем другой. Но карта показов нашего фильма доказывает то, что показы равномерно происходят по всей территории Украины", - говорят авторы.

Фильм - это второе детище проекта. Первым стала книга "Ukraїner. Країна зсередини", которую презентовали в апреле на Книжном арсенале в Киеве.

В ней собраны материалы из экспедиции, которая продолжалась с лета 2016-го до зимы 2018 года и охватила все исторические регионы - от Слобожанщины до Подолья, от Волыни до Таврии. Здесь о истории людей и мест, которые вдохновляют, трогают и удивляют, а также впечатляющие фото, которые показывают Украины настоящей, неожиданной, интересной и аутентичной.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Таракановский фот - уникальное военное сооружение конце XIX в, вблизи города Дубно Ровенской области

Также недавно анонсировали выход англоязычной версии "Ukraïner. Ukrainian Insider". Она, как и украиноязычная версия книги, выйдет в "Видавництві Старого Лева".

В столичном Художественном Арсенале проходит выставка "Преодоление гравитации" гуцульской художницы, фотографини и писательницы Параски Плитки-Горицвит.