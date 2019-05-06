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понедельник, 06 мая 2019 13:26

Евровидения-2019: показали репетиции

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Евровидения-2019: показали репетиции
Некоторые из артистов уже провел на сцене Expo Tel Aviv первые репетиции. Фото: gdb.rferl.org

С 14 по 18 мая в Израиле пройдет песенный конкурс "Евровидение-2019".

Участники активно готовятся к выступлениям на сцене - пишет "РБК-Україна".

Некоторые из артистов уже провели на сцене Expo Tel Aviv первые репетиции.

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На официальном YouTube-канале Евровидения показали минутные ролики выступлений артистов из разных стран Европы. Организаторы выставили превью перфомансов представителей Венгрии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении, Финляндии, Беларуси, Кипра, Австралии, Сан-Марино и других государств. Именно музыканты из этих стран выйдут на сцену международного конкурса в первом полуфинале 14 мая.

Kate Miller-Heidke - Zero Gravity (Австралия)

Oto Nemsadze - Keep On Going (Грузия)

Eliot - Wake Up (Бельгия)

Tamta - Replay (Кипр)

Lake Malawi - Friend Of A Friend (Чехия)

Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away (Финляндия)

Tulia - Fire Of Love (Pali Się) (Польша)

Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi (Словения)

D Mol - Heaven - First Rehearsal (Черногория)

Грати Páраи - Az én apám (Венгрия)

ZENA - Like It (Беларусь)

Nevena Božović - Kruna (Сербия)

Hatari - Hatrið mun sigra (Исландия)

Victor Crone - Storm (Эстония)

Conan Osiris - Telemóveis (Португалия)

Katerine Duska - Better Love (Греция)

Serhat - Say Na Na Na (Сан-Марино)

В израильском Модиине из-за обстрелов отменили концерт, который должен был открыть неделю Евровидение.В то же время репетиции самого музыкального конкурса проходят в Тель-Авиве согласно графику.

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