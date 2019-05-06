Евровидения-2019: показали репетиции

С 14 по 18 мая в Израиле пройдет песенный конкурс "Евровидение-2019".
Участники активно готовятся к выступлениям на сцене - пишет "РБК-Україна".
Некоторые из артистов уже провели на сцене Expo Tel Aviv первые репетиции.
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На официальном YouTube-канале Евровидения показали минутные ролики выступлений артистов из разных стран Европы. Организаторы выставили превью перфомансов представителей Венгрии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении, Финляндии, Беларуси, Кипра, Австралии, Сан-Марино и других государств. Именно музыканты из этих стран выйдут на сцену международного конкурса в первом полуфинале 14 мая.
Kate Miller-Heidke - Zero Gravity (Австралия)
Oto Nemsadze - Keep On Going (Грузия)
Eliot - Wake Up (Бельгия)
Tamta - Replay (Кипр)
Lake Malawi - Friend Of A Friend (Чехия)
Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away (Финляндия)
Tulia - Fire Of Love (Pali Się) (Польша)
Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi (Словения)
D Mol - Heaven - First Rehearsal (Черногория)
Грати Páраи - Az én apám (Венгрия)
ZENA - Like It (Беларусь)
Nevena Božović - Kruna (Сербия)
Hatari - Hatrið mun sigra (Исландия)
Victor Crone - Storm (Эстония)
Conan Osiris - Telemóveis (Португалия)
Katerine Duska - Better Love (Греция)
Serhat - Say Na Na Na (Сан-Марино)
В израильском Модиине из-за обстрелов отменили концерт, который должен был открыть неделю Евровидение.В то же время репетиции самого музыкального конкурса проходят в Тель-Авиве согласно графику.
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