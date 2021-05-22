Евровидение-2021: украинская песня попала в топ Spotify

Песня Shum заняла пятое место в топе вирусных треков. Фото: http://instagram.com/go_a_band

Песня Shum группы Go_A попал в топ вирусных треков приложения Spotify.

С этой песней коллектив представляет Украину на Евровидении-2021. В топе она заняла пятое место.

В рейтинг вирусных треков попадают песни, которые много обсуждают в блогах и соцсетях, которыми часто обмениваются.

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Spotify - сервис, позволяющий легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции.

За четыре дня видео живого выступления украинской группы Go_A в полуфинале конкурса Евровидение собрало 6,7 млн просмотров на Youtube. Это ощутимо превышает среднестатистические просмотры конкурсных выступлений, которые обычно составляют около 500 тыс.