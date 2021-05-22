Евровидение-2021: украинская песня попала в топ Spotify

 
Ексклюзивы
1/5
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 216
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 180
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 360
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 630
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 504
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 630
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
1 Просмотров: 297
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
1 Просмотров: 423
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 261
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 1764
Фото
Все фото
5
25
5
6
7
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
&quot;В Океана нет дна&quot;: Святославу Вакарчуку - 46
"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46
Евровидения-2021: вторая репетиция прошла без солистки группы Go_A
Евровидения-2021: вторая репетиция прошла без солистки группы Go_A
Видео
Все видео
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
Наделали шума: выступление Go_A на Евровидении просмотрели более 6 млн раз
Наделали шума: выступление Go_A на Евровидении просмотрели более 6 млн раз
Шедевр с Джеком Николсоном покажут в Украине
Шедевр с Джеком Николсоном покажут в Украине
Фильм "Армия мертвецов" Зака Снайдера вышел на Netflix на украинском
Фильм "Армия мертвецов" Зака Снайдера вышел на Netflix на украинском
Надо посмотреть каждому украинцу - реакция соцсетей на фильм "Плохие дороги" Ворожбит
Надо посмотреть каждому украинцу - реакция соцсетей на фильм "Плохие дороги" Ворожбит
Интервью
1/5
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 207
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 261
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 423
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 5751
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 126
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
суббота, 22 мая 2021 13:04

Евровидение-2021: украинская песня попала в топ Spotify

  Комментировать
Евровидение-2021: украинская песня попала в топ Spotify
Песня Shum заняла пятое место в топе вирусных треков. Фото: http://instagram.com/go_a_band

Песня Shum группы Go_A попал в топ вирусных треков приложения Spotify.

С этой песней коллектив представляет Украину на Евровидении-2021. В топе она заняла пятое место.

В рейтинг вирусных треков попадают песни, которые много обсуждают в блогах и соцсетях, которыми часто обмениваются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021

Spotify - сервис, позволяющий легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции.

За четыре дня видео живого выступления украинской группы Go_A в полуфинале конкурса Евровидение собрало 6,7 млн просмотров на Youtube. Это ощутимо превышает среднестатистические просмотры конкурсных выступлений, которые обычно составляют около 500 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евровидение-2021: украинская песня попала в топ Spotify». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко

Украинский язык зазвучал в величественном храме

В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида

Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"

Похороны композитора стали массовой акцией

Гроб поэта на берег везли запряженные в повозку люди

В католической стране на референдуме разрешили однополые браки

Самое читаемое
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 13923
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 9882
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 9531
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
28
 Просмотров: 5868
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 3708
Культура
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
Сегодня состоится финал Евровидения-2021: участники, их песни и порядок выступлений
 Просмотров: 297
Наделали шума: выступление Go_A на Евровидении просмотрели более 6 млн раз
Наделали шума: выступление Go_A на Евровидении просмотрели более 6 млн раз
 Просмотров: 666
Шедевр с Джеком Николсоном покажут в Украине
Шедевр с Джеком Николсоном покажут в Украине
 Просмотров: 270
"Это разбивает мне сердце": фанаты сериала "Друзья" обеспокоены видом Мэттью Перри
"Это разбивает мне сердце": фанаты сериала "Друзья" обеспокоены видом Мэттью Перри Просмотров: 684
Фильм "Армия мертвецов" Зака Снайдера вышел на Netflix на украинском
Фильм "Армия мертвецов" Зака Снайдера вышел на Netflix на украинском
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
26
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
9
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
5
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
4
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
3
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
Голосов: 112
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть