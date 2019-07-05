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пятница, 05 июля 2019 16:59

"Евровидение-2020" отказались проводить в Амстердаме

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&quot;Евровидение-2020&quot; отказались проводить в Амстердаме
Сообщили, что Амстердам отказался от првоедения "Евровидения-2020". Фото: www.rbc.ua

На "Евровидении-2019" победили Нидерланды, поэтому следующий конкурс будет проведен в этой стране.

Мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема в официальном письме сообщила, что "Евровидение-2020" не будет проводиться в Амстердаме.

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По ее словам, концертный зал в котором планировалось мероприятие оказался забронированным.

"К сожалению, эту бронь невозможно перенести", - говорилось в письме Халсемы.

На официальном сайте "Евровидения-2020" появилось голосования, в котором можно выбрать город для проведения конкурса.

Окончательное решение будет принято в августе 2019 года.

Определили 30 артистов, прошедших в полуфинал конкурса Ukrainian Song Project-2019 или "Украинская песня".

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