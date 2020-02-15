Евровидение-2020: кто выступит во втором полуфинале нацотбора

15 февраля пройдет второй полфинала нацотбора на Евровидение-2020 года. Фото - facebook.com/eurovision.evrobachennya

Сегодня, 15 февраля, пройдет второй полфинала национального отбора на Евровидение-2020 года.

За место в финале поборются группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и FO SHO, победители шоу "Х-фактор" Элина Иващенко и Александр Порядинский, исполнители GARNA, KHAYAT, David Axelrod и проект TVORCHI. Об этом говорится в сообщении "Евровидения" в Facebook.

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22 февраля состоится финал. Общим голосованием телезрители и члены жюри определят победителя, который будет представлять Украину на конкурсе в Нидерландах.

8 февраля состоялся первый полуфинал, по результатам которого финалистами стали певицы КRUTЬ и Jerry Heil, а также группа Go-A.