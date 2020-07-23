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четверг, 23 июля 2020 11:24

Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - экспертка
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Украинский институт книги анонсировал проект Illustrators From Ukraine, в который попали 23 художника. Каталог содержит справки об иллюстраторах и коллажи их работ с комментариями экспертов
Фото: chytomo.com
Украинский институт книги анонсировал проект Illustrators From Ukraine, в который попали 23 художника. Каталог содержит справки об иллюстраторах и коллажи их работ с комментариями экспертов
Украинский институт книги анонсировал проект Illustrators From Ukraine, в который попали 23 художника. Каталог содержит справки об иллюстраторах и коллажи их работ с комментариями экспертов
Украинский институт книги анонсировал проект Illustrators From Ukraine, в который попали 23 художника. Каталог содержит справки об иллюстраторах и коллажи их работ с комментариями экспертов
Украинский институт книги анонсировал проект Illustrators From Ukraine, в который попали 23 художника. Каталог содержит справки об иллюстраторах и коллажи их работ с комментариями экспертов

23 художника вошли в каталог Украинского института книги Illustrators From Ukraine. В частности, Романа Романишин и Андрей Лесив из творческой мастерской "Аграфка", Полина Дорошенко, Оксана Була, Марьяна Прохасько, Надежда Кушнир. Выйдет на английском языке осенью этого года и будет представлен на международных фестивалях и книжных ярмарках.

Презентация проекта каталога состоялась на книжном фестивале Book Space. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"Сегодня иллюстраторы, так же как и писатели - есть послами чтения, - говорит руководитель отдела продвижения чтения Украинского института книги Анастасия Евдокимова. - Мы бы хотели воспользоваться возможностью говорить об украинских художников и детские книги в этот волнующий время. Не просто заключаем каталог, а не только представляем его на международных событиях. для нас также важно поделиться возможностями для отечественных иллюстраторов. чтобы и рядовой украинец узнал об этих именах, а также чтобы для них открылся мостик в Европу".

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"Каталог показывает, что в Украине очень сильные иллюстраторы, шагают в ногу со всем миром, - говорит експертка проекта, главный редактор ресурса о литературе для детей и юношества "БараБука" Анна Третяк. - Эксперты отбирали по-разному. По визуальным языком. Кто будет лучше представлять Украину. Кто побеждал в международных конкурсах. Для меня было важно, чтобы прошли новые имена.

Такие каталоги имеют две цели. Первая - стать лотерейным билетом для иллюстраторов. Чтобы издатели заметили их по всему насыщенного художественного пространства. Вторая - стать неким локомотивом. Зарубежные издательства могут зацепиться за иллюстрацию и захотят не просто пригласить художника в свой проект, но и купить права на украинскую книгу. И она тоже станет послом Украины в мире".

"Иллюстрация - вообще очень важен сейчас тренд, - говорит експертка проекта, координатор проектов Goethe-Institut в Украине Мария Шубчик. - Это мощная, универсальная визуальный язык при рассказывания историй. Украинский иллюстрация имеет хорошую репутацию и вызывает интерес со стороны европейских издателей. Визуальный нарратив - это то, что сейчас от нас ожидают. Чтобы мы рассказали историю о своей стране - не только вербально".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялось на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".

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Дата
23
июля

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