Это претендент на альбом года

Алина Паш создала альбом "РозМова" во время фольклорных экспедиций Гуцульщиной. Фото: Facebook

Пластинка Алины Паш "РозМова" - один из претендентов на звание лучшего альбома года. Так считает редактор сайта "Слух" Максим Комлев.

"Неожиданная работа, потому что Алина Паш не пошла полностью в хип-хоп, кроме песни" Воин "с размышлениями о том, что делает мужчину мужчиной. "РозМова" - это камерный этнопоп с шаманским настроением. Резонирует на уровне не текстов и музыки, а ритмов. Удивило, что это не фольковые тексты, а ее собственная лирика. Глубокая и личная. В "Колыбельной" есть строки о родителях. У певицы всегда непростая для восприятия лирика. В первый альбом вносила много закарпатских диалектизмов, во втором миксовала английский и русский.

Альбом создавали во время фольклорных экспедиций по Гуцульщине, в которые Алина Паш с командой ездила в прошлом году. По сути, это полевые записи. Пластинку открывают "Инициации", где можно услышать речь священника Ивана Рибарука и мысли о независимости Украины руководителя ассоциации воинов АТО Назария Кишака. Многие записи сделаны вживую, есть настоящие звуки леса. Песни "Баллада" и "Вода" записали с одного дубля в церкви, где Сергей Параджанов снял "Тени забытых предков".

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Моим фаворитом и самой певицы является песня "Мужчина". Одна из ее сильнейших. Мелодию создала подруга-пианистка, стихи написал киевский поэт Сергей Савин. Но спела, как свою. Скорее всего, рассказывает о трагической любви", - говорит Максим Комлев.

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 22 апреля.

"Мой претендент №1 на украинский альбом года - Alina Pash "РозМова", - пишет Игорь Панасов, главный редактор интернет-журнала Karabas Live. - Захватывающая смесь живой традиции, которая дышит веками, и разноцветного настоящего. Тот счастливый момент, когда украинская земля через музыку разговаривает со всем миром на разных языках звуков. И при этом остается верной своей речи слов. Все, что Алина делала до этого, выглядит для меня как репетиция и подготовка к этому глубокому и масштабному высказыванию. Не знаю, станет ли такое непростое произведение шоу-бизнесом, но важным словом в украинской культуре оно уже есть".