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среда, 24 июля 2019 19:40

Это напоминает саботаж: Сергей Жадан о квотах на украинскую музыку

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Это напоминает саботаж: Сергей Жадан о квотах на украинскую музыку
Писатель Сергей Жадан: На радио крутят старую эстраду Фото: Тарас Подолян

Квоты на украинскую музыку не меняют отношение к языку, но все равно необходимы.

Говорит в интервью журналу "Країна" писатель Сергей Жадан.

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"Украинская озвучка фильмов в кинотеатрах существует лет 10. А русскоязычные зрители заходят на сеанс и русскоязычными из него выходят. Наивно надеяться, что присутствие Виктора Павлика и Ирины Билык в радиоэфире кардинально изменит ситуацию. Но защищать свое информационное пространство надо. Наконец, формировать его. И однажды это даст результат. Наш ширпотреб не лучше российского. Их шансон заменять украинским не стоит. Лучше поставить Тома Уэйтса. В Украине взрыв качественной музыки - "Один в каное", Vivienne Mort, Dakh Daughters, "ДахаБраха", Kozak System, "Беz обмежень". Но на радио крутят старую эстраду. Это напоминает саботаж", - говорит писатель.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнале "Країна" от 18 июня.

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