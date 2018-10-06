"Это на всю жизнь" - Винник рассказал, почему не выступает в России

Позицию Винника не изменят даже деньги. Фото: glavcom.ua

Украинский певец Олег Винник рассказал, что не поедет выступать в России.

Его позицию не изменят даже деньги. Он имеет своих поклонников в Украине, рассказал артист в интервью Главкому.

"Я никогда там (в России - gazeta.ua) не выступал. Сейчас даже не думаю об этом. Мне круто здесь, ко мне на концерты ходят люди, я их люблю и за это отвечаю. Никакие деньги, никакой пафос не изменят этой позиции. Потому что потом тебя будут считать предателем? Это на всю жизнь. И это не позиция артиста, это позиция человека ", говорит Винник.

По словам артиста, за последний год ему трижды предлагали выступить в Ледовом дворце Санкт-Петербурга - на десять тысяч человек. Он отказался.

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"Меня убеждают, что миллионы людей интересуются, слушают, любят. И все это уже без нашего вмешательства. Я к чему веду? Что у меня есть позиция. Ты должен знать, что тебе нужно. Я не могу просто представить как в такое время можно поступить по-другому", - отметил Олег Винник.

По словам артиста, он будет выступать в России.

Певец Олег Винник не планирует участвовать в выборах в Верховную Раду. При этом музыкант считает, что сейчас актуально артистам идти в политику.