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Если вы не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней

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Если вы не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней
Фильм "Жизнь прекрасна" рассказывает о молодом человеке, который борется со смертельной болезнью. imdb.com

30-го июля отмечается международный день дружбы. Его цель - найти пути коммуникации и взаимопонимания между представителями разных культур и наций. Предлагаем 5 интересных фильмов о дружбе.

"Зеленая книга". 2018, США, реж. Питер Фаррелли.

Итальянец Тони работает вышибалой в клубе. Получает задание от темнокожего пианиста быть водителем в длительном туре по югу США, где процветает расизм. Сначала Тони не может найти общий язык с музыкантом - пианист ведет себя как сноб, а вышибала как хам. Это перерастает в дружбу. Мужчины понимают, что им есть чему поучиться друг у друга.

"Жизнь прекрасна". 2011, США, реж. Джонатан Левин.

"Если вы не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней" - такого правила пытается соблюдать главный герой ленты. Он столкнулся со страшной онкологической болезнью и проходит все стадии переживания - от шока до принятия. Ему всеми силами пытается помочь лучший друг.

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"Ищу друга на конец света". 2011. США, реж. Лорин Скафария.

Жители земли узнают, что планета погибнет через 3 недели. Почти все пытаются изменить образ жизни, доработать незавершенные дела, исправить ошибки прошлого. Главный герой хочет поехать к любимой, с которой расстался много лет назад. В этом путешествии к нему присоединится молодая соседка, которая мечтает перед смертью увидеть родителей.

"Мост в Террабитию". 2006, США, реж. Габор Чупо.

Мальчик-неудачник не может найти друзей в школе. В его класс переводят новую девочку, которая не так давно переехала в соседний квартала. Дети начинают дружить и придумывать новые миры. Волшебную Террабитию с магическими существами и страшными монстрами.

"Останься со мной", 1986. США, реж. Роб Райнер.

Группка подростков неудачников из провинциального американского городка отправляются на поиски трупа, который по слухам лежит в лесу. Они рассчитывают стать известными благодаря репортажам об этой находке, а возможно даже получить за нее финансовое вознаграждение. Это экранизация Стивена Кинга и здесь нет потустороннего зла. Главными врагами этих ребят выступают школьные хулиганы, агрессивные старшие братья. Ребята-аутсайдеры держатся вместе, чтобы больше не дать никому себя обидеть. Фильм о дружбе, и тот момент, когда она заканчивается с последними днями лета. Финальная фраза ленты: "У меня никогда больше не было таких друзей, как в двенадцать лет. Но у кого они были?".

Американский актер Магершала Али сыграет главную роль в фильме "Блэйд" об охотнике на вампиров на основе комиксов Marvel. Актер известен благодаря ролям в фильмах "Зеленая книга" и "Лунный свет". По обе картины получил "Оскар".

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