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вторник, 09 февраля 2021 17:12

Если все понятно без слов, то они не нужны - режиссер

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Украинский короткометражный фильм "Если было завтра" получил награду "Лучший экспериментальный" на фестивале в канадском Монреале. В целом лента получила около 36 наград на мировых кинофорумах.

Украинский военный в окопе на Донбассе представляет различные варианты своей дальнейшей жизни, по сюжету.

О фильме рассказывает режиссер 23-летняя Анастасия Евченко. Киевлянка, учится в Нью-Йоркском университете по направлениям драма, кино и продюсирование.

Почему решили снять дебютный фильм о войне?

Хотела привлечь внимание к необъявленной войне на Донбассе. По моим наблюдениям, в мире не все понимают, что на Украину напала Россия. К сожалению, до сих пор есть люди, которые думают, что это гражданская война.

Почему об российско-украинской войне говорите с помощью сюрреализма?

Я влюбилась в это направление еще в гимназии. Классом ездили в Вену, там посетили выставку художника Рене Магритта в музее-галерее Альбертина. Затем познакомилась с творчеством Сальвадора Дали, Фриды Кало, Доротеи Таннинг. Мне нравится сюрреализм как возможность прикоснуться к подсознанию, показать свои идеи без применения логики и норм общества. Идея фильма "Если было завтра" появилась в 2019 году, когда в Лондоне увидела картину Доротеи Таннинг "Рождение".

В фильме нет диалогов. Использовала универсальный язык жестов, музыку, образы. Поднимаю глобальные темы, как любовь и семья, поэтому метафоры честные и ненадуманные. Если все понятно без слов, то они не нужны. Не хочу объяснять все символы, чтобы зритель делал собственные интерпретации. Могу только сказать, что мужчина - огонь, женщина - воздух, ребенок - вода, а собака - земля.

В мире не все понимают, что на Украину напала Россия

Также получила театральные права на роман Сальвадора Дали Visages cachés. Сейчас работаю над первым вариантом пьесы, которая будет частично построена по мотивам этого романа. Планирую в Киеве иммерсивно-интерактивное представление. Надеюсь, ситуация с пандемией позволит устроить гастроли.

Автор: Предоставлено Анастасией Евченко
  Украинский военный скучает по любимой и представляет различные варианты своей дальнейшей жизни после возвращения с фронта, по сюжету короткометражного фильма "Если было завтра". Роли исполняли Алексей Олексюк и Виктория Левченко.
Украинский военный скучает по любимой и представляет различные варианты своей дальнейшей жизни после возвращения с фронта, по сюжету короткометражного фильма "Если было завтра". Роли исполняли Алексей Олексюк и Виктория Левченко.

Расскажите об образовании в Америке.

Учат не просто формировать собственное мнение, а отстаивать его, наводить мощные аргументы. Система достаточно гибкая. Например, если студент еще не знает, кем хочет быть, то можно поступить как undecided ( "не решен"). Выбираешь специальность в конце года, при этом не потеряв семестры. Можно изменять или добавлять профессиональные направления. Я, например, поступила на драматическое отделение, но взяла два второстепенных - продюсирование и кино.

Преподаватели - всегда практики. Один работал с Вуди Алленом и открыл миру успешных сейчас актеров, в частности Натали Портман. Мой профессор по продюсированию работает с Робертом де Ниро.

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Присутствует ли Украина в программах обучения?

Почти нет. Хотя преподаватели и вспоминали такие имена, как Казимир Малевич, Дзига Вертов, Николай Гоголь. Но мало кто знал, что это именно украинские деятели искусства. Сейчас дистанционно прохожу курс современной европейской драмы. Возможно, будем изучать пьесы украинских драматургов.

Мой профессор по продюсированию работает с Робертом де Ниро

В США сейчас популярны темы, связанные с этническими вопросами, расизмом, ЛГБТ, людьми с инвалидностью, изменением климата и тому подобное.

Какая дальше фестивальная история "Если было завтра"?

Возможно, она продлится до осени 2021 года. Все так быстро меняется, что трудно загадывать наперед. Мы хотели бы показать фильм как можно больше в Украине и во всем мире. Запомнился показ в Генконсульстве Украины в Милане. Тогда приняли участие в флешмобе в поддержку нацгвардейца Виталия Маркива.

Украинскую драму "Стоп-Земля" покажут на 71-м Берлинском международном кинофестивале.

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