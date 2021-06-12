Если в социуме - говно, то так и поем" - "Бетон" выпустил альбом

Музыканты группы "Бетон" вместе играют 16 лет в разных коллективах.. Фото: rockradio.ua

Львовская хардкор-панк группа "Бетон" выпустила третий альбом "Только для своих".

Гитарист и вокалист группы Андрей Жолоб рассказал о новой пластинке.

- В наших текстах нет ни пафоса или философии. Мы - пацаны простые, если что-то в социуме - говно, то так и поем.

Альбом "Только для своих" открывает трек "Гараж". Мотоциклы - наше хобби. У барабанщика Богдана Гринько есть индийский Bajaj Boxer. Я в прошлом году стал владельцем Suzuki Intruder со всеми обвесами. "Гараж" - песня о том, как приходит человек к своей берлоги, открывает ворота, а там сидит вор, - говорит Андрей Жолоб.

- В треке "Электорат" мы поем, как считаем нужным, не пытаясь подлизаться к каждому. Почти половина аудитории сваливала с онлайн-трасляций концертов на карантине. На живых выступлениях тоже выходили из зала. Песня в какой-то степени поднимает еще и проблему информационных пузырьков. Мы закрываемся в соцсетях, комфортной среде единомышленников и потом удивляемся, что у большинства сограждан иной взгляд на действительность.

Удивляемся, что у большинства сограждан иной взгляд на действительность.

"Два высших образования" - песня о дипломированного дворника. В определенной степени, это классическая история для панк-музыкантов. У Декстера Холланда из The Offspring есть степень бакалавра биологии, написал докторскую диссертацию о ВИЧ. Грег Ґраффин из Bad Religion преподает в Калифорнийском университете естественные науки. У нас у всех в группе по крайней мере по одному высшему образованию. У меня - диплом ортопеда-травматолога. Работаю по специальности. Богдан - архитектор. Басист Гулич - политолог.

А песня об отличнике, который с медалью окончил школу, с красным дипломом - университет. Пишет диссертацию, но себя в жизни так и не нашел. Работы за нормальные деньги так и нет, - продолжает Андрей Жолоб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Общество находится в состоянии шока

- Песня "Операция "деградация" начинается из сообщений о 5-летнем Кирилле, которого в Переяславе застрелили пьяные полицейские, об изнасиловании правоохранителями в Кагарлыке, избиения во Врадиевке. Песня о наболевшем.

"Только для своих" - о местных царьках, строящих дворцы, устанавливающих по собственному желанию дорожные знаки, расставляющих охрану вокруг озера, которая не пускает рыбаков. В Украине есть каста, которым можно несколько больше, чем простым гражданам, - говорит Андрей Жолоб.

Полный текст читайте в журнале "Країна" за 10 июня 2021 года.

Группа "Бетон" была основана в 2017 году. Ее состав: Богдан "Рамонич" Гринько - ударные/вокал, Олег "Гулич" Гула - бас/вокал, Андрей "Шпоп" Жолоб - гитара/вокал "Мы играем панк-рок большую часть своей жизни, 13 лет высидели в подвале, выходя на редкие выступления со ска-панк группой" Абу-Касимові Капці". Как "Бетон" существуем четыре года. Выпустили три альбома: "Иди сюда" в 2018-м, "Ничего святого" в 2019-м и "Только для своих" в 2021 году, - говорит Андрей Жолоб.