Если ты премьер, это еще не позволяет придумывать собственные факты

34-летняя английская актриса Кира Найтли сыграла разведчицу. marieclaire.co.uk

Вышел трейлер фильма "Гостайна" с Кирой Найтли. Актриса играет британскую разведчицу Кэтрин Терезу Ган, разоблачающий махинации американских спецслужб. Агентка делится с прессой информацией о первых лицах США, которые пытаются оправдать введение войск в Ирак. Женщину назвали предательницей и арестовали. "Я работаю на людей, и не позволю власти им врать", - ответила Кэтрин Тереза ​​Ган. Основано на ранее неизвестных реальных событиях 2003 года.

Кроме Найтли в фильме снялись Рэйф Файнс, Мэтт Смит и Мэттью Гуд. Режиссером выступил Гэвин Худ известный по фильму "Люди Икс: Начало. Росомаха ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Японец стал британским рыцарем

Английская актриса Кира Найтли продемонстрировала умение выстукивать музыкальные хиты на зубах. Исполнила песню Despacito Луиса Фонзи на программе The Tonight Show Starring Jimmy Fallon зимой 2019-го.