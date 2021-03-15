Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения

Группа Go_A представила обновленную версию песни "Шум", с которой будет представлять Украину на Евровидении. Про переделанный трек и шансы Украины на конкурсе разговариваем с музыкальным критиком Юрко Зеленым.

Как охарактеризуете обновленную песню?

Если коротко, то говняно. Подогнали под стандартный радио формат, где песня служит фоном, который не отвлекает от руля. Исчезли напор и эмоции. Убрали припев, тем самым лишили драматургии. Не представляю, кто им мог такое посоветовать. В одном из эфиров солистка Екатерина Павленко сказала, что это Джамала. Пожалуй, убирает конкурентов. Но думаю, еще кто-то кроме нее участвовал в консультациях. Если не вернут первую версию, то точно пролетят. Надеюсь, что прислушиваются ко всем нелицеприятным комментариям в соцсетях.

Почему решили что-то менять?

Предыдущая версия была длиннее, чем необходимо для Евровидения. Также Екатерина Павленко оправдывалась, что не знала, как можно сократить. Не верю в это. Если посидеть над ней часа два, помонтировать, то выбросить 50 секунд - не проблема. Еще сохранить при этом успешные перепады и в целом драматургию. Если не вернут первую версию, то точно пролетят. Надеюсь, что прислушиваются ко всем нелицеприятным комментариям в соцсетях Рассказали, что якобы "сію-вію" трудно произносить иностранцам. А разве нам легко петь на английском? Но если музыка затрагивает, то начинаешь исследовать глубже. К тому же вспомнить, как мы в школе пели песни западных групп. Ничего не понимали, но улавливали мотив и подпевали выдуманными словами. Сейчас ничего не изменилось. Также в Ютубе есть много видео-реакций иностранцев на "Шум". Без проблем поют "сію-вію". Также якобы есть спор об авторских правах. Но на Евровидении никто никогда не запрещал фольклорную песню. Не может быть плагиата на народное творчество. Например, сколько Стинг перепел английских средневековых баллад. Могли бы разве что сделать приписку, что это Ukrainian Traditional Song. Поклонники уже понаделывали переводы "Шума" на немецкий и английский. Еще и с разъяснением. Шум - это лесной дух. О нем писали еще Борис Гринченко и Михаил Грушевский. Подобрали аналоги с европейской мифологии. Автор: Youtube Группа Go_A переснял клип на песню "Шум" для Евровидения. Имеет кадры Чернобыльской АЭС и грузовика в стиле стимпанк. Предыдущее видео же сняли за 300 гривен на киевской горе Щекавица. Я примерно понимаю, откуда ноги растут. Всегда был вопрос к членам жюри национального отбора. Андрей Данилко годами распространял шароварную культуру, навязанную советской властью. Евгений Филатов так и не научился хоть два слова сказать на украинском. Он из Донецка, хотя давно уже в Киеве. Донецкость в нем до сих пор сидит, хоть в музыкальном плане прозападно ориентированный. Продюсер Руслан Квинта обосрался 2019-го, когда был скандал с MARUV и дуэтом "Анна-Мария". Тогда набрали тех, кто отвечал их мировоззрению. За это получил выговор от руководителей шоу. Стремительно изменили концепцию. Ранее на нацотборе не было фолька, а на последнем его 60 процентов. Это Go_A, Khayat, Катя Chilly. Это лишь ширма, конкурс не стал более проукраинским. Они не способны на прогресс. Всегда был вопрос к членам жюри национального отбора. Андрей Данилко годами распространял шароварную культуру, навязанную советской властью. Евгений Филатов так и не научился хоть два слова сказать на украинском Многие фольк-группы отсеяли еще до эфиров. В частности The Doox. Пудрили им голову, 10 раз просили переделывать трек. Музыканты внесли все правки, а песню отклонили. Они не новички, выступают уже 7 лет. Сооснователь группы Максим Бережнюк - номер один в Украине по традиционным духовым инструментах. Сотрудничал с ТНМК, ВВ, Ляписом Трубецким, Илларией и тому подобное. Неприятно, когда у тебя есть готовая композиция и музыкальный бэкграунд, а тебе отказывают. "Соловей" тогда была в более сером виде, однако прошла без проблем. Надо или ко всем придираться, или нет.

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Интересен ли Западу украинский фольк, представленный в современном прочтении?

Он еще не очень известный. Назовите хотя бы один хит, в основе которого украинская народная песня, и он зашел в десятки международных именно поп-чартов, а не узко-специализированных. Я таких не помню. Хотя дно неисчерпаемо. Есть 300 тысяч народных песен, то почему бы этим не воспользоваться. Даже если немного преувеличиваем их количество. Мировой шоу-бизнес уже по сто раз объездил все известные мелодии и музыкальные формулы. Но и наш, и славянский мелос, остается в целом неизвестным. Это лишь ширма, конкурс не стал более проукраинским. Они не способны на прогресс Касающимся "Шума" Go_A есть песня "Конопелечки" группы с Кропивницкого YELKA. Они по сути одинаковые, имеют в основе одну и ту же веснянку. Тоже поют "сію-вію". Их цель - подать в современном прочтении материал именно их региона. Задавила жаба, что все знают о Карпатах и ​​гуцулах, а о Кропивницком - ничего. Солистка Go_A поет в манере старой бабушки, YELKA имеет "светлый" вокал. Автор: Youtube Клип на песню "Шум" для Евровидения группа Go_A сняли на киевской горе Щекавица. Бюджет не превышал 300 гривен. Львовский Lirwak еще летом 2017 года выпустил "Шуба Шума" - та самая песня, что и у Go-A, но иное прочтение. Если бы не Евровидение, то кому она была бы интересной сейчас? К сожалению, в этой стране фольк-проекты быстро перегорают и исчезают. В конце 1990-х Кузьма, U.Lord и Началова, Андрей Пидлужный, выпустили чрезвычайное проект "Еутерпа". Его хорошо приняли в Канаде и Штатах, но не здесь. И далее пяти-шести песен дело не пошло. Наши фольк-исполнители находятся не на своей территории, а будто в оккупированной стране. Контент преимущественно русскоязычный. Музыканты выбирают этот путь, потому что аудитория больше. В мире достигает четыреста миллионов, в противовес украиноязычным двадцати, в лучшем случае. Это им дает деньги, довольно немаленькие. На западный рынок трудно пробиваться, потому что каждая страна имеет свою специфику. А бывший совок им понятен, к сожалению.

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Стоит ли Евровидения такого большого внимания, обсуждения в соцсетях представителей от Украины?

Значение Евровидения в Украине слишком преувеличено. Например, в Польше нет национального отборочного конкурса. Уже много лет посылают условную "Барбару". Это не ведущее ключевое действо. Разве что на внутреннем рынке может что-то дать исполнителю, и то не всегда. Никто уже не помнит, в каком году Александр Пономарев ездил на конкурс. Контент преимущественно русскоязычный. Музыканты выбирают этот путь, потому что аудитория больше Престижность Евровидения раздула Руслана. Это была часть ее бизнес-модели. Делала тур по Балканам и Турции. На самом деле играет квази-фольк. Не имеет отношения к жанру. Тогда привезли Евровидение в Украину, должны были привлечь к себе внимание. Но рагулячим способом назначили "Ґринджоли", которые не пошли дальше уровня кричалки "Разом нас багато". Это и для внутреннего зрителя уже было не актуально, а для внешнего вообще непонятно. Мы до сих пор не осознали, что всему миру плевать на Украину. Если сами граждане не понимают, что у нас война, то почему кто-то должен за нас переживать. Значение Евровидения в Украине слишком преувеличено

Какой клип на "Шум" лучше?

Первый сняли за 300 гривен на горе Щекавица на Татарке, с видом на киевский Подол. Снимали на смартфон. И этот клип мощнее по всем показателям, чем второй с гламурными понтами. Да, чисто технически картинка качественнее. Также не помню, чтобы кто-то еще использовал в кадре автомобиль в стиле стим-панка. Это же аллюзии на фильмы 1980-х "Бешеный Макс" и "Назад в будущее". Тогда это было что-то невиданное, сейчас уже не удивляет. Престижность Евровидения раздула Руслана. Это была часть ее бизнес-модели. Делала тур по Балканам и Турции. На самом деле играет квази-фольк Гениальные вещи можно сделать за смешные деньги. Объединили темы ковида и марихуаны, молодежь танцевала в защитных масках и костюмах. Это бы сработало, на Евровидении любят эпатаж. Вспомнить хотя бы Lordi из Финляндии и Верку Сердючку. А как накладываешь гламур - становится неинтересно. Гениальные вещи можно сделать за смешные деньги Сомнительно, что европейского массового зрителя это заденет. К тому же есть ограничения по количеству людей на сцене. Нельзя взять большой балет и компенсировать музыкальную часть ярким шоу. Допускаются шестеро. А у Go_A участников уже четыре. Два человека на подтанцовке не спасут. В клипе на обновленную для Евровидения песню "Шум" группы Go-A заметили редкую птицу из Красной книги. Это курганник, семейства ястребиных. Зоозащитники раскритиковали музыкантов: "Это хрупкий баланс, поэтому птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений. Только владения птицей должно подтверждаться специальными документами. Даже действующий закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях. На практике такие разрешения в Украине не выдают". По замыслу режиссера клипа, курганник символизирует приход весны и является призывом беречь природу. Впоследствии участники группы отметили, что съемочный процесс не был для птицы травматическим, снятие проводили недалеко от места его проживания, привлекли орнитологов. В середине прошлого века численность этого вида на украинской территории настолько уменьшилась, что его даже считали пропавшим. Сейчас канюк понемногу возрождается и сегодня численность составляет около 200 пар.