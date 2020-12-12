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воскресенье, 13 декабря 2020 07:15

Элтон Джон вышел к публике в платье балерины

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Элтон Джон вышел к публике в платье балерины
Элтон Джон на премьере мюзикла "Билли Эллиот" в Сиднейской опере надел балетную пачку и вышел к публике на поклон. фото: REUTERS/James Morgan

13 декабря 2007 года в Сиднейском оперном театре состоялась премьера мюзикла "Билли Эллиот". Создал британский певец и композитор Элтон Джон, по мотивам одноименного фильма Стивена Делдри.

"Я просто рыдал, когда смотрел эту ленту в кинотеатре", — сознался музыкант.

Историю 11-летнего Билли Эллиота придумал английский писатель Ли Холл. Мальчик вырос без матери в провинциальном шахтерском городке. Его отец и старший брат хотят, чтобы Билли стал профессиональным боксером, как дедушка. Его перчатки - главная реликвия семьи. Для бедных шахтеров это шанс стать почтенными людьми в городе. Но Би лли с одноклассницей записываются на балет. Следом за ними танцам начинает учиться его друг Майкл. Отец недоволен решением сына, потому что считает, что "в балет идут только голубе". Его мнение меняется, когда видит, как Билли танцует в "Лебедином озере".

"Судьба Билли Эллиота напоминает жизненный путь Элтона Джона, — замечает постановщик Стивен Делдри. — Сэру Элтону с его нетрадиционной сексуальной ориентацией тоже приходилось нелегко".

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На премьере Элтон Джон исполнил несколько песен с мужским хором Сиднейской оперы. В финале надел балетную юбку и вышел к публике на поклон.

Главную роль исполнил американец Коре Снайд.

Элтон Джон внезапно остановил концерт в Новой Зеландии из-за пневмонии. 72-летний певец потерял голос во время выступления на стадионе "Маунт Смарт" в Окленде.

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Дата
13
декабря

Элтон Джон вышел к публике в платье балерины

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