Экстремальное мини и глубокое декольте: какими сексуальными нарядами удивляли звезды на Teen Choice Awards 2019

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В понедельник, 12 августа, голливудские звезды собрались в Калифорнии на вручении премий Teen Choice Awards 2019, где селебрити традиционно получали награды в виде досок для серфинга.

Премию десятилетия получили братья Джонас, певица Тейлор Свифт стала Icon Award, Уилла Смита наградили за игру в "Алладин", Джареда Падалеки - за роль Сэма Винчестера, а Нину Добрев - за сериал "Семья". Не все знаменитости, которые получили награды, присутствовали на мероприятии.

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Для получения премий звезды выбирали сочные цвета, яркий макияж и смелые аксессуары. Некоторые из знаменитостей демонстрировали экстремальное мини и глубокое декольте.

Gazeta.ua создала подборку самых "горячих" образов на Teen Choice Awards 2019.

Недавно в киевском Дворце "Украина" состоялась церемония награждения премии YUNA 2019. Перед началом торжественной части, по традиции, знаменитости прошлись по красной ковровой дорожке в эпатажных и откровенных нарядах.