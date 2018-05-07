Эксперт рассказал, кто победит на Евровидении-2018

Денис Путинцев. ФОТО: MOLA Group

Первое место в этом году получит израильтянка Нетта Барзилай, считает креативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев.

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

"Когда я только увидел ролик и услышал трек израильской исполнительницы Netta, у меня отпали все вопросы относительно того, кто победит на Евровидении в этом году. Мое мнение: в этой певице и ее композиции Toy есть все, что нужно, чтобы Израиль занял первое место", - отметил Путинцев.

Он добавил, что хотя в прошлом Сальвадор Собрал победил именно с лирической песней, в этом году лирика не будет иметь шансов - на Евровидение нужно что-то или танцевальное, или агрессивное, или фрикообразное.

"В израильской исполнительницы есть и первое, и второе, и третье. Netta - агрессивная, фрикообразная и мегасупертанцевальная. Ее трек сделан очень круто по коммерческим канонам. Это - реальный хит", - уверен продюсер.

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Путинцев отметил, что благодаря своей нестандартной внешности Нетта привлекла внимание аудитории.

"В случае Netta присутствует сочетание выигрышной композиции и нестандартной внешности, которая используется как плюс и стилистом, и самой исполнительницей. Участница от Израила не стесняется использовать свое телосложение. Она - просто умница, что подала свою полноту так, чтобы ей обзавидовались все накачанные худышки. Вообще, я не представляю, как эту песню спела бы худенькая накачанная девочка с красивой попой и прессом", - рассказал продюсер.

6 мая в Лиссабоне состоялось официальное открытие Евровидения. Традиционные красные дорожки заменили голубыми, ведь тема конкурса - океан.