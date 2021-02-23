Экранизируют роман Стивена Кинга

1987-го Арнольд Шварценеггер снялся в экранизации романа Стивена Кинга "Бегущий человек". Последний написал его под псевдонимом Ричард Бахман. Фото: Den of Geek

Британский режиссер Эдгар Райт экранизирует роман Стивена Кинга "Бегущий человек".

2025 года экономика США полностью разваливается. Уровень насилия растет. Американцы вынуждены выживать, кто как может. Бен Ричардз участвует в телешоу "Бегущий человек". В течение месяца надо бежать от охотников, которых наняли, чтобы убить участников. Последние получают деньги не только за время, которое продержались, а также за каждого убитого охотника и полицейского, по сюжету.

По словам Райта, мечтал о проекте с 2017 года. Напишет сценарий вместе с Майклом Бакаллом, известным по фильмам "Скотт Пилигрим против всех" и "Мачо и Ботан".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На украинском языке издадут книгу о зомби

Продюсировать ленту будет Саймон Кинберг, известный работой во вселенной "Людей Икс" на FOX, и студия Paramount. Дата выхода не известна.

Роман "Бегущий человек" написал Стивен Кинг под псевдонимом Ричард Бахман. 1987-го в одноименной экранизации главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер. Сюжет фильма был свободно адаптирован. Эдгар Райт обещает, что его версия будет отличаться от ленты 1987-го. Параллельно работает над комедией об актрисе-призраке, фантастикой про андроида-сценариста и сразу 4 сериалами для Netflix.