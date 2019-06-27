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четверг, 27 июня 2019 12:05

Экранизируют повесть Кузьмы Скрябина "Я,"Победа" и Берлин"

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Экранизируют повесть Кузьмы Скрябина &quot;Я,&quot;Победа&quot; и Берлин&quot;
"Я, "Победа "и Берлин" - писательский дебют Кузьмы Скрябина. newsone.ua

Кинокомпания Star Media работает над полнометражным фильмом "Я, "Победа" и Берлин" по повести Андрея Кузьменко, погибшего лидера группы "Скрябин". Произведение считается частично биографическим. Премьера планируется в следующем году.

В начале 1990-х молодой музыкант отправляется в Германию на старом автомобиле "Победа", который надеется обменять на Mercedes. Вместе с парнем в путешествие отправляется друг, который берет с собой старые советские манекены. По его мнению, это можно дорого продать. В Берлине друзья знакомятся с местной рок-сценой. Молодой музыкант решает попробовать себя - играть в клубах, записываться в Германии, по сюжету.

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"Мы стремимся на ярком примере кумира Кузьмы Скрябина донести каждому то, что с любой непредвиденной ситуации вполне возможно выйти с помощью чувства юмора, сообразительности и изобретательности", - говорит Влад Ряшин, основатель и продюсер кинокомпании Star Media.

История группы "Скрябин" начинается с 29 июня 1989 года, когда музыканты записали композицию "Слышишь боль". В этом году коллектив отмечает 30-летие. По этому поводу запланирован большой всеукраинский тур.

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