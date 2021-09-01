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среда, 01 сентября 2021 15:22

"Ехал к кухарке человека, заморившего голодом миллионы" - польский журналист проведет автограф-сессию новой книги

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&quot;Ехал к кухарке человека, заморившего голодом миллионы&quot; - польский журналист проведет автограф-сессию новой книги
Польский журналист Витольд Шабловский представит книгу "Як нагодувати диктатора". Пообщался с поварами Саддама Хусейна, Иди Амина, Энвера Ходжа, Фиделя Кастро и Пол Пота. Автор: Rafał Komorowski

1 сентября в 17:00 в Книгарні-Кав'ярні Старого Лева в Киеве на Подоле состоится автограф-сессия польского журналиста-репортажника Витольда Шабловского. Автор представит книгу "Як нагодувати диктатора". В ней объединена журналистика, история и кулинария. Вышла в украинском переводе в "Видавництві Старого Лева".

"Як нагодувати диктатора" - истории жизни Саддама Хусейна, Иди Амина, Энвера Ходжи, Фиделя Кастро и Пол Пота, представленные в воспоминаниях их поваров.

Иракский президент 1979-2003 годов Саддам Хусейн - организатор геноцида курдов, массовых казней внутри страны, применял химическое оружие.

Иди Амин - президент Уганды в 1971-1979 гг. Согласно подсчетам, жертвами его режима стали 500 тыс. человек.

Энвер Ходжа - руководитель социалистической Албании в 1944-1985 годах. Сталинист. Создал спецслужбу "Сигурими" - аналог советского НКВД. По подсчетам, за 40 лет его правления по политическим обвинениям казнили от 5 тыс. до 7 тыс. человек.

Фидель Кастро - лидер Кубы в 1959-2008 годах. Закрыл границы страны и построил систему лагерей, куда отправлял несогласных со своей политикой.

Пол Пот - камбоджийский диктатор 1976-1979 гг. Лидер течения Красных кхмеров, превратившего страну в трудовые сельскохозяйственные коммуны. Отменил деньги, письменность, иностранные языки, уничтожил интеллигенцию, проводил массовые казни.

"Меня поразила Йон Муун, повариха камбоджийского диктатора Пол Пота", - рассказывает Витольд Шабловский. - Эта женщина влюбила в себя в первые пять минут встречи! Была настолько улыбчива, гостеприимна, добра, что я был увлечен ею. Ехал к кухарке человека, заморившего голодом два миллиона человек. Ожидал встретить монстра, а меня встретила заботливая и приветливая женщина. Такого человека хотел бы иметь среди родственников. То, что я мог сделать - это собрать мои растрепанные эмоции. С одной стороны, кровавый Пол Пот, с другой - это приятная женщина. Шаг за шагом я эти эмоции и передал в книге "Як нагодувати диктатора". Считаю лучшими моментами, когда мы чувствуем эмоциональную связь с героями наших репортажей".

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В 2016 Витольд Шабловский издал книгу бесед с очевидцами Волынской трагедии 1943 года "Кулемети й вишні. Історії про добрих людей з Волині". Рассказы об украинцах, помогавших полякам и евреям спастись от смерти.

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