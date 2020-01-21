Его можно растянуть на цитаты - Порошенко о фильме "Адская хоругвь"

Фото: Facebook

Пятый президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной и военными посмотрели фильм "Адская хоругвь". Об этом Петр Алексеевич написал на своей странице в Facebook.

"Чудесный вечер вместе с Мариной и нашими героями-военными за просмотром "Адской хоругви" – прекрасного украинского кино режиссера Михаила Кострова по мотивам произведения Сашка Лирника", – говорится в сообщении.

Пятый президент отметил, что лента ему понравилась, и посоветовал всем присоединиться к просмотру.

"Мой совет всем, кто любит Украину: посмотрите это кино! Прекрасная лента, проникнута тонким юмором и искренним казацким задором. Это кино можно и даже нужно растащить на цитаты", – написал Петр Порошенко.

По его мнению, фильм выполняет важную и серьезную миссию по созданию нашей национальной идентичности. Ведь это не просто сказка, а увлекательная история о настоящих украинских рыцарях – смелых, находчивых и жертвенных.

"На пути к зрителю этот фильм постигла непростая судьба. В Краматорске его показ даже пытались заблокировать. Но добро и правда всегда побеждают зло и тьму", – сказал политик.