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вторник, 21 января 2020 22:30

Его можно растянуть на цитаты - Порошенко о фильме "Адская хоругвь"

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Его можно растянуть на цитаты - Порошенко о фильме &quot;Адская хоругвь&quot;
Фото: Facebook

Пятый президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной и военными посмотрели фильм "Адская хоругвь". Об этом Петр Алексеевич написал на своей странице в Facebook.

"Чудесный вечер вместе с Мариной и нашими героями-военными за просмотром "Адской хоругви" – прекрасного украинского кино режиссера Михаила Кострова по мотивам произведения Сашка Лирника", – говорится в сообщении.

Пятый президент отметил, что лента ему понравилась, и посоветовал всем присоединиться к просмотру.

"Мой совет всем, кто любит Украину: посмотрите это кино! Прекрасная лента, проникнута тонким юмором и искренним казацким задором. Это кино можно и даже нужно растащить на цитаты", – написал Петр Порошенко.

По его мнению, фильм выполняет важную и серьезную миссию по созданию нашей национальной идентичности. Ведь это не просто сказка, а увлекательная история о настоящих украинских рыцарях – смелых, находчивых и жертвенных.

"На пути к зрителю этот фильм постигла непростая судьба. В Краматорске его показ даже пытались заблокировать. Но добро и правда всегда побеждают зло и тьму", – сказал политик.

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