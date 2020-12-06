Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик

При росте 166 см Бетти Пейдж весила 58 кг, имела параметры 91-59-91 см. Ее называли мечтой каждого американского джентльмена от 15 до 99 лет. Снималась для журнала и в подпольных студиях - обнаженной и связанной. Часто с нагайкой. Фото: UniSquare

6 декабря 2008 года в Нью-Йорке госпитализировали американскую фотомодель Бетти Пейдж, имела сердечный приступ. Умерла через 5 дней. Считается основательницей сексуальной революции в Америке 1960-х.

Для обычных американцев Бетти Пейдж была девушкой, чьи фотографии в купальниках и белье в горошек украшали кабины многих дальнобойщиков Америки. Ее называли королевой пин-апа. Этот стиль в фото и графике зародился во время Второй мировой войны. Американские летчики украшали самолеты изображениями обнаженных красавиц. Название "пин-ап" на английском означает "приклеивать", "пришпиливать к стене". Постеры и листовки с Бетти Пейдж продавали чуть ли не в каждом киоске. Она появлялась на обложках журналов чаще, чем звезда того времени Мэрилин Монро. Им часто приписывали роман.

Шесть лет Пейдж проработала в индустрии садо-мазо. И хотя снималась только с девушками и почти всегда одета, в те времена это считали преступлением. А когда 1957-го неосторожно во время сексуальных экспериментов с веревками удавился юноша, квартира которого была завалена снимками Бетти Пейдж, причиной смерти назвали "те неприличные фотографии".

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"Меня не мучили угрызения совести, - говорила Пейдж, когда ее спрашивали в интервью на склоне лет. - Я не вкладывала в эти фотографии сексуального подтекста. Веревка была просто веревкой, кляп - просто кляпом, а туфли и черный корсет - просто костюмом. Говорили, что это особые заказы для особых клиентов. Им нравилось видеть связанных девушек, высокие каблуки, кнут. Что ж, имеют право на маленькие прихоти. Думала так тогда и сейчас так считаю.

Никогда не считала себя какой-то особенной. Просто делала то, что мне нравилось и не стеснялась того, что снимаюсь голой. Я раздевалась и дразнила парня с камерой - это гораздо веселее, чем целый день стучать пальцами на машинке".

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Бетти Пейдж заняла в нем тринадцатой место. Возглавил список Майкл Джексон.