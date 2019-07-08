Эд Ширан, Крис Стэплтон и Бруно Марс превратились в женскую рок-группу

Эд Ширан написал главный хит 2017 года - Shape of you. pitchfork.com

Английский певец Эд Ширан представил клип Blow - "Дуть". Это совместная работа с Бруно Марсом и Крисом Стэплтоном. В клипе показывают выступление женской рок-группы, вокалистки которой поют голосами Ширана и других артистов.

Песня Blow вошла в последний альбом англичанина No. 6 Collaborations Project. Его премьера запланирована на 12 июля. Уже можно послушать совместный трек с Эбби Смит, которую Ширан назвал одной из любимых молодых исполнительниц.

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Английский певец Эд Ширан часто появляется в кино и сериалах в роли самого себя - "Бриджит Джонс 3", "Вчера". В 2017-м сыграл воина в сериале "Игра престолов".