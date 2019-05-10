Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили совместную песню

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1422
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4286
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 972
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2538
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3294
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5634
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1899
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2070
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3312
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5492
Фото
Все фото
3
10
25
8
8
Кузьме Скрябину установят новый памятник
Кузьме Скрябину установят новый памятник
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
&quot;Рисовал всех президентов Украины&quot; - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
"Рисовал всех президентов Украины" - карикатурист Владимир Казаневский показал украинский на коленях
Гглиняную посуду мастер погружает в молоко
Гглиняную посуду мастер погружает в молоко
Картины львовского художника показывали в американских сериалах
Картины львовского художника показывали в американских сериалах
Видео
Все видео
Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили совместную песню
Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили совместную песню
Мадонна представила композицию из будущего альбома
Мадонна представила композицию из будущего альбома
Опубликовали трейлер второй части "Оно"
Опубликовали трейлер второй части "Оно"
Вышел трейлер сериала "Хранители" по легендарному комиксу Алана Мура
Вышел трейлер сериала "Хранители" по легендарному комиксу Алана Мура
Энн Хэтэуэй сыграла хладнокровную мошенницу
Энн Хэтэуэй сыграла хладнокровную мошенницу
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3015
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1287
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1395
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3231
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3339
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 639
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 14:56

Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили совместную песню

  Комментировать
  Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили песню. Фото: Irish Examiner
Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили песню. Фото: Irish Examiner

Эд Ширан и Джастин Бибер представили совместный трек I don'T Care.

Для певцов выпуск новой песни символизирует перезапуск творческой карьеры. Оба музыканта находятся в творческом отпуске.

За сутки аудио прослушали более 2 миллионов поклонников артистов.

Перед выходом совместной песни Эд Ширан и Джастин Бибер намекнули на музыкальную коллаборацию, опубликовав фрагменты текста трека. Также они разместили в Инстаграм фото, где нежно держатся за руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

10. Photoshop spoon

Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самых богатых музыкантов мира

Американский певец Джастин Бибер на неопределенное время оставляет музыкальную карьеру, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье, браке и будущем отцовстве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили совместную песню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Изменили условия обучения в старших классах

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 4 Просмотров: 266346
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 175726
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 30874
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
10
 Просмотров: 14598
&quot;Мисс Вселенная&quot; показала располневшую фигуру
"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
15
 Просмотров: 14481
Культура
Мадонна представила композицию из будущего альбома
Мадонна представила композицию из будущего альбома
 Просмотров: 90
Кузьме Скрябину установят новый памятник
Кузьме Скрябину установят новый памятник
3
 Просмотров: 2727
Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом
Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом Просмотров: 639
Изнасилование и расизм: звезды раскритиковали "Игру престолов"
Изнасилование и расизм: звезды раскритиковали "Игру престолов" 1 Просмотров: 2088
Опубликовали трейлер второй части "Оно"
Опубликовали трейлер второй части "Оно"
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
6
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
6
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
4
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
Голосов: 693
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua