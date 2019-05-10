Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили совместную песню

Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили песню. Фото: Irish Examiner

Эд Ширан и Джастин Бибер представили совместный трек I don'T Care.

Для певцов выпуск новой песни символизирует перезапуск творческой карьеры. Оба музыканта находятся в творческом отпуске.

За сутки аудио прослушали более 2 миллионов поклонников артистов.

Перед выходом совместной песни Эд Ширан и Джастин Бибер намекнули на музыкальную коллаборацию, опубликовав фрагменты текста трека. Также они разместили в Инстаграм фото, где нежно держатся за руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 10. Photoshop spoon Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) 30 Апр 2019 в 8:49 PDT

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Американский певец Джастин Бибер на неопределенное время оставляет музыкальную карьеру, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье, браке и будущем отцовстве.