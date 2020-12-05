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суббота, 05 декабря 2020 14:30

Джулия Робертс снялась в кино за 20 долларов

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Джулия Робертс снялась в кино за 20 долларов
В перерывах между съемками "11 друзей Оушена" актеры играли в карты. Джордж Клуни утверждает, что чаще всего проигрывал Мэтт Дэймон, последней - Брэд Питт. Фото: Warner Brothers

5 декабря 2001 года в Калифорнии состоялась премьера криминального триллера "11 друзей Оушена". Главные роли исполняли Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Энди Гарсия.

После выхода из тюрьмы Дэнни Оушен сразу планирует организовать ограбление. Хочет украсть 150 млн долларов из трех крупнейших казино Лас-Вегаса. Принадлежат бизнесмену Терри Бенедикту, который встречается с бывшей женой Дэнни, по сюжету.

Сначала главную роль должен был выполнить Брюс Уиллис. Отказался ради "Крепкого орешка". Также от съемок отказался Марк Уолберг. Его роль досталась Мэтту Деймону.

Чтобы поддерживать атмосферу азарта, в перерывах между съемками актеры играли в карты. Однажды Клуни проиграл 25 раз подряд. Мэтт Дэймон же утверждает, что чаще всего проигрывал Брэд Питт.

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Лента является ремейком одноименного фильма 1960-го. Главную роль исполнял музыкант Фрэнк Синатра. Джулия Робертс рассказала в одном из интервью, что пыталась два раза посмотреть фильм, но засыпала. Поэтому не хотела сниматься в "11 друзей Оушена". Убедил Джордж Клуни. Отправил по почте сценарий и приложил 20 долларов. По словам актрисы, ей впервые заплатили за чтение сценария.

Режиссер - Стивен Содерберг. Существенно сократил гонорары всем актерам, чтобы хватило на съемки "11 друзей Оушена". Снял еще две части фильма.

В Украине "11 друзей Оушена" в прокате не демонстрировался.

2018-го вышла женская версия фильма "Восемь подруг Оушена". Роли исполняли Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Хелена Бонэм Картер, певица Рианна.

"Весь фильм напоминает феминистический взрыв в рамках одной улицы поселка городского типа. Полное игнорирование мужчин как таковых. Сильный пол режиссер использовал, как фон. Они либо неуклюжие охранники, либо пронырливые, но все же глупее героинь, следователи. Тем удивительнее становится тот факт, что режиссером картины стал мужчина", - говорится в обзоре.

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Дата
05
декабря

Джулия Робертс снялась в кино за 20 долларов

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