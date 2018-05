Джоан Роулинг извинилась за смерть героя "поттерианы"

Английская писательница Джоан Роулинг попросила прощения у читателей за смерть эльфа Добби из серии книг о Гарри Поттере.

По традиции, ежегодно 2 мая автор извиняется за героев саги, погибших во время битвы за Хогвартс, однако на этот раз сделала исключение.

"Очередная годовщина. В этом году прошу прощения за того, кто не погиб в битве за Хогвартс, но положил жизнь, чтобы спасти людей, которые выиграли эту битву. Я, конечно же, говорю о Добби, домовом эльфе", - написала Роулинг на странице в Twitter .

Добби погиб в книге "Гарри Поттер и Дары Смерти", когда спасал Гарри и его друзей из плена в имении Малфоя.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf.