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четверг, 03 мая 2018 12:33

Джоан Роулинг извинилась за смерть героя "поттерианы"

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Джоан Роулинг извинилась за смерть героя &quot;поттерианы&quot;
В этом году писательница извинилась за смерть эльфа Добби. Фото: radiotimes.com

Английская писательница Джоан Роулинг попросила прощения у читателей за смерть эльфа Добби из серии книг о Гарри Поттере.

По традиции, ежегодно 2 мая автор извиняется за героев саги, погибших во время битвы за Хогвартс, однако на этот раз сделала исключение.

"Очередная годовщина. В этом году прошу прощения за того, кто не погиб в битве за Хогвартс, но положил жизнь, чтобы спасти людей, которые выиграли эту битву. Я, конечно же, говорю о Добби, домовом эльфе", - написала Роулинг на странице в Twitter .

Добби погиб в книге "Гарри Поттер и Дары Смерти", когда спасал Гарри и его друзей из плена в имении Малфоя.

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В прошлом году Роулинг извинилась за смерть профессора Северуса Снейпа, а в 2016-м - член ордена Феникса Ремуса Люпина.

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Дата
03
мая

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