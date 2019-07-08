Джет Ли сыграл императора в сказке "Мулан"

В новой экранизации главным врагом Мулан стала ведьма. Hollywood Reporter.

Вышел трейлер фильма "Мулан", снятого по мотивам мультфильма студии Disney 1998 года. Главные роли исполняют Лю Ифэй и Джет Ли. Сняла Ники Каро. Премьера планируется на 25 марта 2020 года.

На Китай напало племя гуннов. Молодая девушка Мулан хочет защитить дом, а потому переодевается как воин и отправляется в опасный поход. Ее сопровождает феникс Мушу, по сюжету.

В оригинальном мультфильме спутником девушки был дракон. Лента собрала в прокате $304 млн.

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В трейлере показывается жизнь Мулан в родительском дому. Ее хотят поскорее выдать замуж, а потому нахваливают потенциальному жениху. "Тихая, сдержанная, утонченная, дисциплинированная", - говорит отец. Затем девушка безжалостно сражается с врагами. Это совсем не похоже на то качества, которое ценится среди китайских девушек.

На роль Мулан рассматривалась тысяча актрис, поиски проводились в 5 странах. Создатели картины выдвинули 3 требования к претенденткам - относительная известность, владение боевыми искусствами и разговорный английский язык.