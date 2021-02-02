Дженнифер Лопес сделает боевик для Netflix

Дженнифер Лопес сделает боевик "Мать" для Netflix. Фото: Instagram

Американская актриса Дженнифер Лопес сыграет главную роль и спродюсирует боевик "Мать" от Netflix.

Наемная убийца годами скрывается от врагов. Приходится выйти из своего укрытия, чтобы защитить дочь, которую оставила много лет назад, по сюжету.

Режиссером проекта станет Ники Каро, которая сняла для Disney римейк мультфильма "Мулан". Сценарий написала автор "Страны Лавкрафта" Миша Грин. Планируется, что проект будет напоминать фильм Люка Бессона "Профессионал".

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Выступление певицы Дженнифер Лопес назвали украшением церемонии инаугурации президента США Джо Байдена.