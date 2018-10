Джамала порадовала фанатов новым альбомом "Крила". Фото: пресс-служба певицы

Украинская певица Джамала презентовала 5-й студийный альбом "Крила". Он значительно отличается по звучанию и содержанию от предыдущих.

Замужество певицы, рождение сына, победа в Евровидении 2016 наложили отпечаток на песни, пишет "Новое время".

В новый альбом вошло 10 композиций: 7 из них написаны на украинском языке и 3 на английском. Для работы над альбомом Джамала пригласила украинского джазового пианиста, живущего в Нью-Йорке, Ефима Чупахина, а также гитариста группы "Океан Эльзы" Владимира Опсеницу. На 3 песни из альбома уже сняты клипы - это "Крила" (режиссер Анна Копылова), "Сумую" и "I Believe In You" (режиссер Игорь Стеколенко).

Песни в альбоме по характеру очень разные - от нежной и чистой "Любити", вдохновляющей "Крила", игривой "Незнайомець" до драматичной и напряженной "Натовп", написанной по мотивам поэмы Олены Телиги.

"В этом альбоме можно услышать несколько музыкальных стилей: от минималистичной электронной музыки до насыщенного соула а-ля Motown Records 1970-х. Я писала его в течение последних полутора лет, и за это время в моей жизни произошло много событий, главные из которых - это замужества и рождение сына. Конечно, все это повлияло и на звучание, и на содержание альбома. О каждой песне хочется сказать отдельно, все они очень важны для меня", - поделилась Джамала.

В Киеве альбом вживую можно будет послушать на концерте 23 ноября в клубе Bel Etage. А уже через месяц после релиза певица отправляется в тур.

