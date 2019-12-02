Джамала отпраздновала 10-летие творчества концертом с друзьями

Фото: Юлия Вебер

На выходных в Киеве прошел юбилейный концерт Джамалы. Выступление в "Октябрьском дворце" стало завершающим в туре, посвященном 10-летию певицы на сцене.

Гости имели возможность услышать песни всех творческих периодов Джамалы. Праздник музыки она начала с трека Solo, который вышел весной. Далее звучали такие хиты, как "Запуталась", "Крила", It's Me, Jamala. Не пропустила певица и песню о депортации крымскотатарского народа "1944", с которой победила на Евровидении в 2016 году.

"Я всегда старалась быть профессиональной певицей. Но сейчас я чувствую что-то совсем другое. Сейчас мне хочется быть просто хорошим человеком и хорошей мамой. Я для себя решила, что мы на этой земле для того, чтобы любить своих детей", - сказала Джамала перед тем, как выполнить "Шлях додому".

Справедливо отметить, что у Джамалы получается быть и высококлассным профессионалом, и хорошим человеком. Яркий показатель этого - слушатели, которые не удерживались и со слезами на глазах вставали танцевать. И друзья по сцене, которые пришли поздравить певицу.

Впервые столичная публика услышала композицию "Жалі", которую Джамала исполнила в дуэте с рэп-исполнительницей Alyona Alyona. Официальный релиз песни запланирован на февраль 2020 года.

С лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком спели лирическую "Зливу". А с DakhaBrakha выполнили эмоциональную песню "Заманили".

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Джамала представила необычную коллаборации с казахстанским рэпером Jah Khalib. Артисты спели дуэтом песню "Люблю". Джамала поет на украинском, а Jah Khalib - на русском.