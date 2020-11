Джамала оказалась среди номинантов "Грэмми"

На "Грэмми-2021" номинирован саундтрек к фильму о Евровидении, в записи которого приняла участие Джамала. Фото: Instagram

Объявили претендентов на музыкальную премию "Грэмми-2021". Лидером стала Бейонсе - имеет девять номинаций. По шесть имеют Тейлор Свифт, Дуа Липа и рэпер Roddy Ricch.

Музыканта The Weeknd не отметили ни в одной из категорий. Обвинил организаторов премии в коррупции.

Также номинировали саундтрек к фильму о Евровидении, в записи которого приняла участие Джамала. Премьера фильма "Евровидение: История огненной саги" состоялась 26 июня на стриминговий платформе Netflix. Джамала не только записала саундтрек, но и сыграла саму себя.

Отметили две песни 18-летней Билли Айлиш - сингл Everything I Wanted и саундтрек к "Джеймсу Бонду" No Time To Die. В прошлом году стала первой женщиной-исполнителем, которая победила в четырех основных категориях "Грэмми".

Среди британцев - Гарри Стайлз, бывший участник бойсбенда One Direction. Впервые получил номинацию как сольный артист.

Церемония вручения состоится 31 января 2021 в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов:

Запись года

Black Parade – Бейонсе

Colors – Black Pumas

Rockstar – DaBaby Featuring Roddy Ricch

Say So – Doja Cat

Everything I Wanted – Билли Айлиш

Don't Start Now – Дуа Липа

Circles – Post Malone

Savage – Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Альбом года

Chilombo – Jhene Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) – Black Pumas

Everyday Life – Coldplay

Djesse Vol.3 – Jacob Collier

Women in Music Pt. III – HAIM

Future Nostalgia – Дуа Липа

Hollywood's Bleeding – Post Malone

Folklore – Тейлор Свифт

Песня года

Black Parade – Бейонсе

The Box – Roddy Ricch

Cardigan – Тейлор Свифт

Circles – Post Malone

Don't Start Now – Дуа Липа

Everything I Wanted – Билли Айлиш

I Can't Breathe – H.E.R.

If the World Was Ending – JP Saxe Featuring Julia Michaels

Лучший новый артист

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Лучшее соло-исполнение в стиле поп

Yummy – Джастин Бибер

Say So – Doja Cat

Everything I Wanted – Билли Айлиш

Don't Start Now – Дуа Липа

Watermelon Sugar – Harry Styles

Cardigan – Taylor Swift

Лучший дуэт

Un Dia (One Day) – J Balvin, Дуа Липа, Bad Bunny & Tainy

Intentions – Джастин Бибер Featuring Quavo

Dynamite – BTS

Rain on Me – Леди Гага и Ариана Гранде

Exile – Тейлор Свіфт Featuring Bon Iver

Лучший дуэт в стиле поп

Changes – Джастин Бибер

Chromatica – Леди Гага

Future Nostalgia – Дуа Липа

Fine Line – Harry Styles

Folklore – Тейлор Свифт

Лучший танцевальный электронный альбом

Kick – I Arca

Planet's Mad – Baauer

Energy – Disclosure

Bubba – Kaytranada

Good Faith – Madeon

Лучшее исполнение в стиле рэп

Deep Reverence – Big Sean Featuring Nipsey Hussle

Bop – Dababy

What's Poppin – Jack Harlow

The Bigger Picture – Lil Baby

Savage – Megan Thee Stallion Featuring Бейонсе

Dior – Pop Smoke

Лучшее рэп-выступление

Rockstar – DaBaby Featuring Roddy Ricch

Laugh Now, Cry Later – Drake Featuring Lil Durk

Lockdown – Anderson .Paak

The Box – Roddy Ricch

Highest in the Room – Travis Scott

Лучшая песня в стиле рэп

The Bigger Picture – Lil Baby

The Box – Roddy Ricch

Laugh Now, Cry Later – Drake Featuring Lil Durk

Rockstar – DaBaby Featuring Roddy Ricch

Savage – Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Лучший альбом в стиле рэп

Black Habits – D Smoke

Alfredo – Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony – Jay Electronica

King's Disease – Nas

The Allegory Royce – Royce Da 5'9″

Лучшее исполнение в стиле R&B

Lightning & Thunder – Jhené Aiko Featuring Джон Ледженд

Black Parade – Бейонсе

All I Need – Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $Ign

Goat Head – Brittany Howard

See Me – Emily King

Лучшая песня в стиле R&B

Better Than I Imagine – Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello

Black Parade – Бейонсе

Collide – Tiana Major9 & Earthgang

Do It – Chloe X Halle

Slow Down – Skip Marley & H.E.R.

Лучший прогрессивный альбом R&B

Chilombo – Jhené Aiko

Ungodly Hour – Chloe X Halle

Free Nationals – Free Nationals

F*** Yo Feelings – Robert Glasper

It Is What It Is – Thundercat

Лучший альбом в стиле R&B

Happy 2 Be Here – Ant Clemons

Take Time – Giveon

To Feel Love/D – Luke James

Bigger Love – Джон Ледженд

All Rise – Gregory Porter

Лучший саундтрек для визуальных медиа

Ad Astra – Max Richter, композитор

Becoming – Kamasi Washington, композитор

Joker – Hildur Guðnadóttir, композитор

1917 – Thomas Newman, композитор

Star Wars: The Rise of Skywalker – John Williams, композитор

Лучший альбом современной христианской музыки

Run to the Father – Cody Carnes

All of My Best Friends – Hillsong Young & Free

Holy Water – We the Kingdom

Citizen of Heaven – Tauren Wells

Jesus Is King – Каньє Вест

Продюсер года

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Лучшая ремиксованая запись

Phil Good – Do You Ever (Rac Mix)

Deadmau5 – Imaginary Friends (Morgan Page Remix)

Jasper Street Co. – Praying for You (Louie Vega Main Mix)

Saint Jhn – Roses (Imanbek Remix)

Bazzi – Young & Alive (Bazzi vs. Haywire Remix)

Лучшее выступление в стиле рок

Fiona Apple – Shameika

Big Thief – Not

Phoebe Bridgers – Kyoto

Haim – The Steps

Brittany Howard – Stay High

Grace Potter – Daylight

Лучшее выступление в стиле метал

Body Count – Bum-Rush

Code Orange – Underneath

In the Moment – The In-Between

Poppy – Bloodmoney

Power Trip – Executioner's Tax (Swing of the Axe) - Live

Лучшая песня в стиле рок

Phoebe Bridgers – Kyoto

Tame Impala – Lost in yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

Brittany Howard – Stay High

Лучшее музыкальное видео

Brown Skin Girl – Бейонсе

Life Is Good – Future Featuring Drake

Lockdown – Anderson .Paak

Adore You – Harry Styles

Goliath – Woodkid

Лучший музыкальный фильм

Beastie Boys Story – Beastie Boys

Black Is King – Бейонсе

We Are Freestyle Love Supreme – Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice – Linda Ronstadt

That Little Ol' Band From Texas – ZZ Top

Лучший латиноамериканский поп-альбом или городской альбом

YHLQMDLG – Bad Bunny

Por Primera Vez – Camilo

Mesa Para Dos – Kany García

Pausa – Ricky Martin

3:33 – Debi Nova

Лучший мировой музыкальный альбом

Fu Chronicles – Antibalas

Twice As Tall – Burna Boy

Agora – Bebel Gilberto

Love Letters – Anoushka Shankar

Amadjar – Tinariwen